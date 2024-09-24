Росіяни керованими авіабомбами розтрощили цвинтар на Харківщині (фото)

На оприлюднених поліцією фотографіях видно понівечені могили на кладовищі. Крім того, окупанти вдарили по території садового товариства неподалік цвинтаря.

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Надвечір 23 вересня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по цвинтарю у селі Циркуни Харківської області. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

"Військові Росії завдали ударів керованими авіабомбами по селу Циркуни Харківського району. Зафіксовано одне влучання в землю на території цвинтаря", — йдеться у повідомленні.

Розташування села Циркуни Харківська область Фото: Скриншот

В поліції Харківщини уточнили, що внаслідок удару сталося загоряння трави та посадки на площі 300 квадратних метрів.

Удар по цвинтарю у селі Циркуни Фото: Поліція Харківщини

Крім того, ще один КАБ влучив по території садового товариства неподалік кладовища, внаслідок чого зайнялася трава на площі 3 гектари.

"За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", — наголосили в поліції.

Нагадаємо, ввечері 23 вересня російські окупаційні війська вдарили по житловій забудові у Запоріжжі, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула.

Увечері 22 вересня російські авіаційні ракети влучили по місту Конотоп в Сумській області.