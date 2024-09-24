Росіяни керованими авіабомбами розтрощили цвинтар на Харківщині (фото)
На оприлюднених поліцією фотографіях видно понівечені могили на кладовищі. Крім того, окупанти вдарили по території садового товариства неподалік цвинтаря.
Надвечір 23 вересня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по цвинтарю у селі Циркуни Харківської області. Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.
"Військові Росії завдали ударів керованими авіабомбами по селу Циркуни Харківського району. Зафіксовано одне влучання в землю на території цвинтаря", — йдеться у повідомленні.
В поліції Харківщини уточнили, що внаслідок удару сталося загоряння трави та посадки на площі 300 квадратних метрів.
Крім того, ще один КАБ влучив по території садового товариства неподалік кладовища, внаслідок чого зайнялася трава на площі 3 гектари.
"За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України", — наголосили в поліції.
Нагадаємо, ввечері 23 вересня російські окупаційні війська вдарили по житловій забудові у Запоріжжі, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула.
Увечері 22 вересня російські авіаційні ракети влучили по місту Конотоп в Сумській області.