У людський зріст: очевидці показали наслідки прильоту КАБа на Харківщині (відео)

Унаслідок обстрілу КАБами села Чайківка було пошкоджено приватні будинки та будівлю ДСНС.

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У ніч на 22 вересня ЗС РФ знову обстріляли Харківську область КАБами. Один із них прилетів у Малоданилівську громаду. Зокрема, під ударом опинилося село Чайківка, де внаслідок влучання пошкоджено три приватні будинки. Голова громади Олександр Гололобов у себе в Telegram-каналі показав наслідки прильоту бомби.

На опублікованому відео чоловік стоїть у глибокій ямі, висотою в людський зріст.

"Це рівень руйнувань КАБ-250", — каже голос за кадром.

Раніше Гололобов писав, що внаслідок обстрілу в Чайківці пошкоджено чотири будинки, підприємство і будівлю ДСНС. Удар припав поруч із приватною забудовою.

За інформацією поліції Харківської області, минулої доби російські війська завдавали ударів по Харкову і населеним пунктам Харківського, Ізюмського та Куп'янського районів, унаслідок чого постраждала 21 особа, зокрема троє дітей. Зокрема, приліт був у двір багатоповерхівки в Шевченківському районі Харкова, РСЗВ "Ураган" обстріляла Куп'янськ, пошкоджено десятки житлових будинків, автомобілі, дорожнє покриття, навчальний заклад, СТО. Співробітники ДСНС виїжджали на гасіння пожеж і ліквідацію руйнувань, на місцях працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Напередодні з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ, евакуювали 22 людини.

Раніше Фокус писав, що в ніч на 22 вересня внаслідок обстрілу ЗС РФ у Полтавській області пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.