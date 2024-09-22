В человеческий рост: очевидцы показали последствия прилета КАБа на Харьковщине (видео)

В результате обстрела КАБами села Чайковка были повреждены частные дома и здание ГСЧС.

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В ночь на 22 сентября ВС РФ снова обстреляли Харьковскую область КАБами. Один из них прилетел в Малоданиловскую общину. В частности, под ударом оказалось село Чайковка, где в результате попадания повреждены три частных дома. Глава общины Александр Гололобов у себя в Telegram-канале показал последствия прилета бомбы.

На опубликованном видео мужчина стоит в глубокой яме, высотой в человеческий рост.

"Это уровень разрушений КАБ-250", – говорит голос за кадром.

Ранее Гололобов писал, что в итоге обстрела в Чайковке повреждены четыре дома, предприятие и здание ГСЧС. Удар пришелся рядом с частной застройкой.

По информации полиции Харьковской области, за прошлые сутки российские войска наносили удары по Харькову и населенным пунктам Харьковского, Изюмского и Купянского районов, в результате чего пострадали 21 человек, в том числе трое детей. В частности, прилет был во двор многоэтажки в Шевченковском районе Харькова, РСЗО "Ураган" обстреляла Купянск, повреждены десятки жилых домов, автомобили, дорожное покрытие, учебное заведение, СТО. Сотрудники ГСЧС выезжали на тушение пожаров и ликвидацию разрушений, на местах работали следственно-оперативные группы, криминалисты и взрывотехники.

Накануне из населенных пунктов, страдающих от постоянных обстрелов со стороны военных РФ, эвакуировали 22 человека.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 22 сентября в результате обстрела ВС РФ в Полтавской области поврежден объект энергетической инфраструктуры.