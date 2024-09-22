Десятки пострадавших: ВС РФ ударили по жилому дому в Харькове, подросток в тяжелом состоянии

По словам начальника ОВА Олега Синегубова, атака произошла ночью, когда жители многоэтажного дома уже спали. Половина из пострадавших — люди старше 65 лет, но есть среди травмированных и трое несовершеннолетних.

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Российские оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову и одна из них попала в жилой многоэтажный дом. Фокус собрал все, что известно о вражеском терроре.

Одно из попаданий КАБа зафиксировано в Шевченковском районе города и из дома пришлось эвакуировать минимум 60 человек, написал глава областной военной администрации Олег Синегубов. Напротив здания горели 4 автомобиля и еще 21 транспортных средств повреждены.

ВС РФ атаковали жилой дом в Харькове посреди ночи Фото: ГСЧС

"Очередной удар оккупантов по Харькову. ФАБ-250 применили "против" многоэтажки, где спали десятки жителей. Настоящий терроризм против мирного населения!" — заявил Олег Синегубов.

ВС РФ атаковали жилой дом в Харькове посреди ночи Фото: ГСЧС ВС РФ атаковали жилой дом в Харькове посреди ночи Фото: ГСЧС

Всего, по состоянию на 2 часа ночи, от вражеского удара по Харькову пострадал 21 человек. Все они обратились за медицинской помощью и к утру на госпитализации остались восьмеро жителей.

Среди пострадавших трое несовершеннолетних: 8-летняя девочка и 17-летние парень с девушкой.

ВС РФ атаковали жилой дом в Харькове посреди ночи Фото: ГСЧС ВС РФ атаковали жилой дом в Харькове посреди ночи Фото: ГСЧС

"Двое (парень 17 лет и женщина 39 лет) — в тяжелом состоянии. Другие — состояние средней тяжести.", — продолжил Олег Синегубов.

Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию о российском террора в своем Telegram-канале и добавил, что практически половина пострадавших — люди старше 65 лет.

После удара на место прибыли спасатели. Было зафиксировано повреждение остекления и фасадов многоквартирных домов и дошкольного учебного заведения, отметили в ГСЧС.

"Из жилого 16-этажного дома, возле которого попала вражеская бомба, эвакуированы 68 человек. Пожарные ликвидировали пожары 4 автомобилей на общей площади 50 м кв. Проводились работы по разборке разрушенных конструкций входа в подъезд 16-этажки. К ликвидации вражеского удара привлекались 8 единиц техники и 44 спасателя ГСЧС", — говорится в сообщении.

ВС РФ атаковали жилой дом в Харькове посреди ночи Фото: Олег Синегубов / Telegram ВС РФ атаковали жилой дом в Харькове посреди ночи Фото: Олег Синегубов / Telegram

Напомним, 22 сентября сообщалось, что ВС РФ ночью атаковали объект энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Всего российские оккупанты ночью запустили 80 "шахедов" и 2 ракеты Х-59/69. Большую часть из них удалось перехватить, сообщили в Воздушных силах, но без последствий не обошлось, в частности в Полтавской области. Без электричества остались местные жители.