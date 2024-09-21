Удар ВС РФ по Харькову: число пострадавших выросло, новые детали (видео, фото)

Руководитель медучреждения, рядом с которым был прилет, Руслан Врагов заявил, что подобное происходит не впервые. По его словам, четверо пациентов были ранены.

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Число пострадавших в результате атака российских войск на Харьков выросло до 15 человек. Об этом у себя в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"До 15 выросло количество пострадавших от вечерних обстрелов Харькова. У всех, кроме детей, состояние среднее, у двоих детей и одного взрослого – легкое. Восемь пострадавших госпитализированы", — написал он.

Фото: Скриншот

Кроме того, как рассказал руководитель медучреждения, рядом с которым был прилет, Руслан Врагов, подобное происходит не впервые.

"Первое было в декабре, перед Новым годом. Только закончили ремонты: вставляли окна, восстанавливали штукатурку, потолки. И вот снова попадания", — рассказал он "Суспільному".

По его словам, четверо пациентов были ранены.

"Эти пациенты уже хотели отдыхать. Был почти комендантский час. В результате попадания повреждена наша больница: это и четырехэтажное здание, и двухэтажное здание, задело девятиэтажное здание. Повылетали окна, осыпалась штукатурка, порывало потолки – повреждений очень много", — отметил он.

Также Харьковская областная прокуратура показала момент удара.

Напомним, вечером 20 сентября российские оккупанты ударили по центру Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Позже Терехов заявил, что среди пострадавших есть подросток 17 лет, а также двое детей (10 и 12 лет). Один человек госпитализирован.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по портовой инфраструктуре Одессы. Так, россияне ударили по областному центру "Искандером" из Крыма. Официальной информации о жертвах и разрушениях пока нет.