Удар ЗС РФ по Харкову: кількість постраждалих зросла, нові деталі (відео, фото)

Керівник медзакладу, поруч із яким був приліт, Руслан Врагов заявив, що таке відбувається не вперше. За його словами, четверо пацієнтів були поранені.

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Кількість постраждалих унаслідок атаки російських військ на Харків зросла до 15 осіб. Про це у себе в Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

"До 15 зросла кількість постраждалих від вечірніх обстрілів Харкова. У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей і одного дорослого — легкий. Вісім постраждалих госпіталізовано", — написав він.

Фото: Скриншот

Крім того, як розповів керівник медзакладу, поруч із яким був приліт, Руслан Врагов, подібне відбувається не вперше.

"Перше було в грудні, перед Новим роком. Тільки закінчили ремонти: вставляли вікна, відновлювали штукатурку, стелі. І ось знову влучання", — розповів він"Суспільному".

За його словами, четверо пацієнтів були поранені.

"Ці пацієнти вже хотіли відпочивати. Була майже комендантська година. Унаслідок влучання пошкоджено нашу лікарню: це і чотириповерхова будівля, і двоповерхова будівля, зачепило дев'ятиповерхову будівлю. Повилітали вікна, обсипалася штукатурка, поривало стелі — пошкоджень дуже багато", — зазначив він.

Також Харківська обласна прокуратура показала момент удару.

Нагадаємо, увечері 20 вересня російські окупанти вдарили по центру Харкова. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Пізніше Терехов заявив, що серед постраждалих є підліток 17 років, а також двоє дітей (10 і 12 років). Одну людину госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по портовій інфраструктурі Одеси. Так, росіяни вдарили по обласному центру "Іскандером" із Криму. Офіційної інформації про жертви та руйнування поки що немає.