ЗС РФ атакували "Іскандером" Дніпро: поцілили в цивільну будівлю, є постраждалі (оновлено)

Внаслідок удару частково зруйновано будівлю освітнього центру, повідомили в ОВА. Моніторингові канали проінформували, що удар було завдано балістичною ракетою "Іскандер".

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Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Удар прийшовся по цивільній інфраструктурі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Так, о 20:15 в Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомили про рух, попередньо балістичної ракети "Іскандер", в напрямку Дніпра. За кілька хвилин у місті пролунав вибух.

"Ворог атакував Дніпро. Попередньо, один постраждалий. Він у стані середньої тяжкості. Частково зруйновано будівлю освітнього центру", — проінформував він.

Голова ОВА зазначив, що зараз триває обстеження території. Деталі уточнюються.

Оновлено: Пізніше в ОВА повідомили, що через удар по Дніпру постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні ссадна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Окрім будівлі, потрощені 11 авто.

Нагадаємо, що вдень, 20 вересня, російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Відомо про два вибухи. Зазначається, що після прильоту над містом здійнявся величезний стовп диму. За попередньою інформацією, ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

19 вересня ЗС РФ вдарили КАБами по Сумському геріатричному пансіонату. На момент влучання в пансіонаті для літніх людей перебувало понад 200 пацієнтів. 13 осіб дістали поранення.