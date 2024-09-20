ВС РФ атаковали "Искандером" Днепр: попали в гражданское здание, есть пострадавшие (обновлено)

В результате удара частично разрушено здание образовательного центра, сообщили в ОВА. Мониторинговые каналы проинформировали, что удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер".

Related video

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Днепр. Удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Так, в 20:15 в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщили о движении, предварительно баллистической ракеты "Искандер", в направлении Днепра. Через несколько минут в городе прогремел взрыв.

"Враг атаковал Днепр. Предварительно, один пострадавший. Он в состоянии средней тяжести. Частично разрушено здание образовательного центра", — проинформировал он.

Председатель ОВА отметил, что сейчас продолжается обследование территории. Детали уточняются.

Обновлено: Позже в ОВА сообщили, что из-за удара по Днепру пострадал 19-летний парень. У него множественные ссадины и перелом. Врачи оказывают необходимую медпомощь. Кроме здания, разбиты 11 авто.

Напомним, что днем, 20 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. Известно о двух взрывах. Отмечается, что после прилета над городом поднялся огромный столб дыма. По предварительной информации, враг применил баллистическую ракету "Искандер-М".

19 сентября ВС РФ ударили КАБами по Сумскому гериатрическому пансионату. На момент попадания в пансионате для пожилых людей находилось более 200 пациентов. 13 человек получили ранения.