Десятки постраждалих: ЗС РФ вдарили по житловому будинку в Харкові, підліток у важкому стані

За словами начальника ОВА Олега Синєгубова, атака сталася вночі, коли мешканці багатоповерхового будинку вже спали. Половина з постраждалих — люди старше 65 років, але є серед травмованих і троє неповнолітніх.

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Російські окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову і одна з них влучила в житловий багатоповерховий будинок. Фокус зібрав усе, що відомо про ворожий терор.

Одне з влучань КАБа зафіксовано в Шевченківському районі міста, і з будинку довелося евакуювати щонайменше 60 осіб, написав голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Навпроти будівлі горіли 4 автомобілі і ще 21 транспортний засіб пошкоджено.

ЗС РФ атакували житловий будинок у Харкові посеред ночі Фото: ДСНС

"Черговий удар окупантів по Харкову. ФАБ-250 застосували "проти" багатоповерхівки, де спали десятки жителів. Справжній тероризм проти мирного населення!" — заявив Олег Синєгубов.

ЗС РФ атакували житловий будинок у Харкові посеред ночі Фото: ДСНС ЗС РФ атакували житловий будинок у Харкові посеред ночі Фото: ДСНС

Загалом, станом на 2 годину ночі, від ворожого удару по Харкову постраждала 21 людина. Усі вони звернулися по медичну допомогу і до ранку на госпіталізації залишилися восьмеро жителів.

Серед постраждалих троє неповнолітніх: 8-річна дівчинка та 17-річні хлопець із дівчиною.

ЗС РФ атакували житловий будинок у Харкові посеред ночі Фото: ДСНС ЗС РФ атакували житловий будинок у Харкові посеред ночі Фото: ДСНС

"Двоє (хлопець 17 років і жінка 39 років) — у важкому стані. Інші — стан середньої тяжкості.", — продовжив Олег Синєгубов.

Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про російський терор у своєму Telegram-каналі й додав, що практично половина постраждалих — люди, старші за 65 років.

Після удару на місце прибули рятувальники. Було зафіксовано пошкодження скління та фасадів багатоквартирних будинків і дошкільного навчального закладу, зазначили в ДСНС.

"Із житлового 16-поверхового будинку, біля якого влучила ворожа бомба, евакуйовано 68 осіб. Пожежники ліквідували пожежі 4 автомобілів на загальній площі 50 м кв. Проводилися роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу в під'їзд 16-поверхівки. До ліквідації ворожого удару залучалися 8 одиниць техніки та 44 рятувальники ДСНС", — ідеться в повідомленні.

ЗС РФ атакували житловий будинок у Харкові посеред ночі Фото: Олег Синєгубов / Telegram ЗС РФ атакували житловий будинок у Харкові посеред ночі Фото: Олег Синєгубов / Telegram

Нагадаємо, 22 вересня повідомлялося, що ЗС РФ вночі атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Полтавській області. Загалом російські окупанти вночі запустили 80 "шахедів" і 2 ракети Х-59/69. Більшу частину з них вдалося перехопити, повідомили в Повітряних силах, але без наслідків не обійшлося, зокрема в Полтавській області. Без електрики залишилися місцеві жителі.