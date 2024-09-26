Массированный авиаудар по Запорожью: количество пострадавших возросло (фото)

Россияне ударили по трем локациям Запорожья, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Десять человек получили ранения, среди них несовершеннолетний.

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В среду, 25 сентября, около 23:00 враг нанес пять авиационных ударов по Запорожью, в результате чего ранения получили 7 человек, из которых 1 ребенок. Об этом информируют в службе чрезвычайных ситуаций.

Сообщается, что 18 человек были эвакуированы.

Ударом бомб разрушено 11 частных жилых домов и 1 трехэтажный жилой дом.

Глава области Иван Федоров сообщил, что в Запорожье есть три локации, куда попал враг. Жители поврежденных помещений прислали уже более 150 обращений, проинформировал он, добавив, что на каждом "участке" работают коммунальные службы, которые помогают людям с ликвидацией последствий.

Также Иван Федоров сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 10. Один из них в тяжелом состоянии в больнице — 25-летний мужчина, который получил множественные травмы. Состояние его тяжелое, но стабильное. Мужчину прооперировали. Две женщины получили помощь медиков и лечатся дома.

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Другие пострадавшие, по его словам, от госпитализации отказались.

Запорожская областная прокуратура уточняет, что в результате авиаобстрела пострадали десять человек, среди них 14-летний парень. Повреждены многоквартирный дом, частные домовладения, автомобили местных жителей и тому подобное. Поражен объект критической инфраструктуры.

Последствия удара по дому в Запорожье Фото: Запорожская областная прокуратура Последствия удара по дому в Запорожье Фото: Запорожская областная прокуратура

Сейчас начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 22 сентября российская армия впервые атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. Тогда пострадал 21 человек.

Поздно вечером 23 сентября глава Запорожской ОГА Иван Федоров заявил, что ВС РФ ударили по объекту критической инфраструктуры в Запорожье.