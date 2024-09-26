Масований авіаудар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла (фото)

Росіяни вдарили по трьох локаціях Запоріжжя, повідомив глава ОВА Іван Федоров. Десять людей отримали поранення, серед них неповнолітній.

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У середу, 25 вересня, близько 23:00 ворог завдав пʼять авіаційних ударів по Запоріжжю, в результаті чого поранення отримали 7 людей, з яких 1 дитина. Про це інформують у службі надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 18 людей було евакуйовано.

Ударом бомб зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок.

Очільник області Іван Федоров повідомив, що у Запоріжжі є три локації, куди поцілив ворог. Мешканці пошкоджених приміщень надіслали вже понад 150 звернень, поінформував він, додавши, що на кожній "ділянці" працюють комунальні служби, які допомагають людям з ліквідацією наслідків.

Також Іван Федоров повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до 10. Один із них у важкому стані в лікарні — 25-річного чоловіка, який отримав множинні травми. Стан його важкий, але стабільний. Чоловіка прооперували. Дві жінки отримали допомогу медиків і лікуються вдома.

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Інші постраждалі, за його словами, від госпіталізації відмовилися.

Запорізька обласна прокуратура уточнює, що внаслідок авіаобстрілу постраждало десятеро людей, серед них 14-річний хлопець. Пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні домоволодіння, автомобілі місцевих мешканців тощо. Уражено об’єкт критичної інфраструктури.

Наслідки удару по будинку у Запоріжжі Фото: Запорізька обласна прокуратура Наслідки удару по будинку у Запоріжжі Фото: Запорізька обласна прокуратура

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 22 вересня російська армія вперше атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Тоді постраждала 21 людина.

Пізно ввечері 23 вересня очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ЗС РФ вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі.