Можуть бити далі: РФ модифікувала конструкцію авіабомб, —речник Сил оборони

Речник Сил оборони півдня зазначив, що Росія б'є модифікованими КАБами й по Запоріжжю, і по інших містам, адже має їх в достатній кількості.

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Російська армія провела певні зміни у модифікації керованих авіаційних бомб. Після цього ракети можуть долітати до середмістя Запоріжжя, повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі Новини. LIVE.

"Дійсно, росіяни провели певні зміни у конструкції авіаційних бомб, платформ, які вони запускають, і сьогодні вони отримали змогу бити цими керованими авіаційними бомбами не лише по різних населених пунктах, які поряд з лінією бойового зіткнення, а вже ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя", — зазначив він.

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Від модифікованих КАБів страждає не тільки Запоріжжя. Подібні прильоти були також в Краматорську та Харкові, адже Росія має в запасі достатньо таких бомб.

Нагадаємо, що вперше Росія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами 22 вересня. Тоді постраждала 21 людина.

Крім того, в середу, 25 вересня, близько 23:00 ворог завдав пʼять авіаційних ударів по Запоріжжю, в результаті чого поранення отримали 7 людей, з яких 1 дитина. Повідомляється, що 18 людей було евакуйовано. Також зруйновано 11 приватних житлових будинків та 1 триповерховий житловий будинок.

Додамо, що надвечір 23 вересня російські окупаційні війська завдали удару керованими авіаційними бомбами по цвинтарю у селі Циркуни Харківської області. Тоді було зафіксоване одне влучання. Ще один КАБ влучив по території садового товариства неподалік кладовища.