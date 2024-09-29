Понад десять ударів: РФ атакувала Запоріжжя, є руйнування та постраждалі (фото)
В результаті нічної атаки російських військових по Запоріжжю до медиків звернулися 11 людей. За словами голови ОВА Івана Федорова, найстаршій з постраждалих 83 роки.
У ніч з 28 на 29 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували Запоріжжя. В результаті чого є постраждалі, під атакою опинилася станція Запоріжжя-1. Фокус розповідає про наслідки ворожого обстрілу.
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ворог завдав по Запоріжжю понад десять ударів. Внаслідок чого було зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки.
За його словами, після ворожої атаки на Запоріжжя до медиків звернулося 11 людей, а саме два чоловіки та девʼять жінок, найстаршій з яких 83 роки. Троє людей перебувають у лікарні, ще восьмеро відмовилися від госпіталізації.
Федоров зауважив, що було змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя через масовану атаку РФ. У пресслужбі "Укрзалізниці" наголосили, що через обстріл станції Запоріжжя-1 було пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино. За попередніми даними, постраждалих серед пасажирів і залізничників немає.
Зокрема, в поїзді № 40 залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони.
Нагадаємо, 28 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що після атаки БПЛА в селищі Козача Лопань на Харківщині загинув 61-річний суддя Верховного суду. Він приїхав до населеного пункту, аби роздати гумдопомогу.
26 вересня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин сказав, що Росія провела зміни в модифікації керованих авіабомб. Зокрема, ракети можуть долітати до середмістя Запоріжжя.