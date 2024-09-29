Понад десять ударів: РФ атакувала Запоріжжя, є руйнування та постраждалі (фото)

В результаті нічної атаки російських військових по Запоріжжю до медиків звернулися 11 людей. За словами голови ОВА Івана Федорова, найстаршій з постраждалих 83 роки.

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У ніч з 28 на 29 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували Запоріжжя. В результаті чого є постраждалі, під атакою опинилася станція Запоріжжя-1. Фокус розповідає про наслідки ворожого обстрілу.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ворог завдав по Запоріжжю понад десять ударів. Внаслідок чого було зруйновано багатоповерхівку та приватні будинки.

Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров

За його словами, після ворожої атаки на Запоріжжя до медиків звернулося 11 людей, а саме два чоловіки та девʼять жінок, найстаршій з яких 83 роки. Троє людей перебувають у лікарні, ще восьмеро відмовилися від госпіталізації.

Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Запорізька ОВА Фото: Іван Федоров Фото: Запорізька ОВА Фото: Іван Федоров Фото: Запорізька ОВА Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров Фото: Іван Федоров

Федоров зауважив, що було змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя через масовану атаку РФ. У пресслужбі "Укрзалізниці" наголосили, що через обстріл станції Запоріжжя-1 було пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино. За попередніми даними, постраждалих серед пасажирів і залізничників немає.

Зокрема, в поїзді № 40 залізничники оперативно замінили пошкоджені вагони.

Нагадаємо, 28 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що після атаки БПЛА в селищі Козача Лопань на Харківщині загинув 61-річний суддя Верховного суду. Він приїхав до населеного пункту, аби роздати гумдопомогу.

26 вересня речник Сил оборони півдня Владислав Волошин сказав, що Росія провела зміни в модифікації керованих авіабомб. Зокрема, ракети можуть долітати до середмістя Запоріжжя.