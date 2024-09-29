РФ обстріляла чотири області України: деталі нічної атаки (фото)

Під час нічної атаки російські військові застосували 22 ударних дрони типу "Шахед". У Повітряних силах повідомили про знищення 15 БПЛА та локаційну втрату ще пʼяти.

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Вночі 29 вересня Збройні сили Російської Федерації обстріляли мирні міста України за допомогою дронів типу "Шахед". Детальніше про це розповіли в Повітряних силах у Telegram.

"Уночі 29 вересня 2024 року противник випустив по Україні 22 ударних БпЛА типу Shahed (райони пусків: Єйськ, Курськ — РФ, Чауда — Крим)", — йдеться у повідомленні.

У Сумській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях в результаті протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони було знищено 15 дронів. Ще пʼять БПЛА були локаційно втрачені через протидії РЕБ, попередньо, обійшлося без наслідків.

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Ситуація у Сумській області

У Сумській ОВА розповіли, що вночі над регіоном було знищено шість російських дронів.

"Сьогодні вночі, 29 вересня у небі над Сумщиною наші зенітники збили 6 ворожих "Шахедів". Дякуємо силам протиповітряної оборони області за злагоджену роботу і ефективне використання зброї, за захист і збережені життя!" — йдеться у повідомленні.

ППО в Сумській області Фото: Сумська ОВА/ Telegram

Що відбувається у Миколаївській області

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що вночі 29 вересня в регіоні було знищено чотири БПЛА типу "Шахед".

"Внаслідок нічної ворожої атаки ударними дронами типу Shahed-131/136 в Шевченківській громаді пошкоджено заклад освіти. Сталася пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. Більш детальна інформація уточнюється. Постраждалих немає", — сказав Кім.

Нагадаємо, 28 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що дрон РФ поцілив в авто з цивільним у селищі Козача Лопань на Харківщині. В результаті атаки загинув 61-річний суддя Верховного суду.

27 вересня стало відомо, що Білорусь може бути повʼязаною з іранськими компаніями, які виробляють дрони, що потім використовує РФ для війни в Україні.