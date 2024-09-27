У Румунії шукають "Шахед", який залетів під час атаки на Одещину: в небо піднімали 4 винищувачі

У повіті Тулча оголошували повітряну тривогу. Радари зафіксували, що один із російських дронів перетнув повітряний простір Румунії.

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У п’ятницю, 27 вересня, російські війська здійснили чергову хвилю атак дронами на цивільні об'єкти та портову інфраструктуру в Україні поблизу румунського кордону на Дунаї, в районі гирла Кілії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Румунії.

Після виявлення груп дронів, що наближалися до повітряного простору України біля кордону з Румунією, Національний військовий командний центр Румунії поінформував місцеву владу про необхідність вжити заходів щодо оповіщення населення у повіті Тулча. О 02:01 пролунав сигнал повітряної тривоги.

Для моніторингу ситуації о 01:52 піднялися в повітря два винищувачі F-16 ВПС Румунії з авіабази Бореа. Пізніше, о 03:22, до них долучилися ще два літаки F-18 ВПС Іспанії, які перебувають на службі повітряної поліції на авіабазі Михайла Когелнічану. Всі чотири машини повернулися на базу близько 04:00.

У цей період румунські радари зафіксували, що один із російських дронів, ймовірно, на короткий час (менш ніж на три хвилини) перетнув повітряний простір Румунії близько 03:00 в районі кордону з Україною.

Пошкоджень на території Румунії наразі не зафіксовано. Сили Міністерства оборони країни ведуть пошуки безпілотника.

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня Росія запустила 32 ударні безпілотники. Повітряні сили повідомляли, що один "Шахед" увійшов в повітряний простір Румунії.

19 вересня Україна попросила Румунію почати збивати російські ударні дрони-камікадзе, які летять у її бік.