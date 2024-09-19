Румунія попросила Україну збивати усі "Шахеди", які летять у її напрямку, — ЗМІ

Таке прохання з боку румунської сторони прозвучало під час візиту нового міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Бухареста.

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Румунія звернулася до України з проханням збивати всі російські дрони-камікадзе, які летять в напрямку її території. Про це пише видання Faz.

Зазначається, що таке прохання з боку румунської сторони прозвучало під час візиту нового міністра закордонних справ України Андрія Сибіги до Бухареста. Там він зустрічався з очільницею румунського МЗС Лумініцею Одобеску, прем'єром Марчелом Чолаку й очільником Сенату Ніколає Кіцу.

"Країна НАТО Румунія попросила Сибігу в Бухаресті, щоб Україна збивала російські безпілотники", — пише видання.

Інших деталей розмови з цього приводу не повідомлялося.

Водночас видання Аgerpres повідомляє, що це Україна звернулася до Румунії з проханням збивати російські дрони, які летять в її бік.

"Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив у середу в Бухаресті, що закликає румунських партнерів проаналізувати можливість збиття російських безпілотників поблизу повітряного простору нашої країни", — йдеться в повідомленні.

Слід зауважити, що 5 вересня стало відомо, що Румунія офіційно подарувала Україні систему Patriot. Відповідний указ був оприлюднений на сайті президента країни Клауса Йоганніса. Для того, щоб подарувати Києву Patriot, необхідно було внести зміни до закону від 2017 року, згідно з яким Румунія купила 7 систем Patriot на суму майже 4 мільярди доларів.

Нагадаємо, що 8 вересня під час масштабної повітряної атаки РФ по території України група ударних БПЛА порушила повітряний простір Румунії. Перед цим російські дрони летіли в напрямку міста Вилкове на Одещині.

25 липня повідомлялося, що три російські "Шахеди" зникли на території Румунії. Згодом там виявили уламки Шахедів". Появу уламків від ударних дронів на території країни в МЗС Румунії назвали "безвідповідальними діями" РФ.