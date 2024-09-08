РФ вночі атакувала Україну ракетами й "шахедами": частина дронів залетіла до Румунії (фото, відео)

Росія також скинула на Суми дві керовані авіаційні бомби. Внаслідок атаки загинуло подружжя. Ще четверо людей дістали поранення, серед постраждалих 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

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У ніч 8 вересня Збройні сили Російської Федерації атакували території України з використанням чотирьох керованих ракет Х-59, запущених із Бєлгородської області, та 23 ударних безпілотників типу Shahed з районів Курська та окупованого Криму (Чауда). Про це повідомили Повітряні сили.

Нічна атака: що відомо

Українські сили оборони, задіявши зенітно-ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та системи радіоелектронної боротьби, знищили одну ракету Х-59 та 15 "шахедів". Ще два дрони, ймовірно, були втрачені під впливом РЕБ. Три інші ракети Х-59 не досягли цілей.

Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У селі Скрипаї Чугуївського району близько 2:30 ймовірно внаслідок БпЛА горів ліс на площі 1,5 га і хвойна лісова підстилка на площі 8 га та трава. Про це поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері й вночі російські війська зосередили удари на Нікополі та Марганецькій громаді. Туди ворог скеровував дрони-камікадзе, бив з артилерії, а також скинув боєприпас з БпЛА.

Російські дрони залетіли в Румунію

О 2:49 Повітряні сили заявили, що група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії. Перед цим російські дрони летіли в напрямку міста Вилкове Одеської області, яке знаходиться на кордоні з Румунією.

О 2:59 зʼявилась інформація про те, що БпЛА літає в районі Сабангії на території Румунії. А вже о 3:41 він покинув Румунію, пролетів через Вилкове та продовжив рух в прибережній акваторії моря Одещини.

Жителям повітів Тулча та Констанца цієї ночі прийшло повідомлення RO-Alert, у якому їх попереджали про те, що внаслідок атаки ЗС РФ на Україну поблизу кордону можуть впасти небезпечні об’єкти. Про це повідомив румунський інформаційний телеканал Digi24. Наразі Румунія офіційно не коментувала цю ситуацію.

Нічна атака на Суми: що відомо

У ніч на неділю, 8 вересня, російська армія завдала авіаудару по Сумах. Жертвами атаки стали двоє людей, ще четверо дістали поранення, в тому числі двоє дітей. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Росіяни здійснили удари КАБ (2 вибухи), внаслідок чого двоє цивільних людей загинули, ще четверо, серед яких двоє дітей – травмовані. Також ворог здійснив ракетний удар (1 вибух)", — повідомили в ОВА.

ЗС РФ вдарили КАБами по Сумах Фото: Сумська ОВА/ Telegram ЗС РФ вдарили КАБами по Сумах Фото: Сумська ОВА/ Telegram

У Сумській обласній прокуратурі уточнили, що унаслідок атаки окупантів у власному будинку загинуло подружжя, яким було 79 та 77 років. Ще 4 осіб постраждали, серед яких 2-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.

Також зруйновано 1 будинок, пошкоджено щонайменше 20 приватних житлових будинків та 4 транспортні засоби.

Наслідки удару ЗС РФ по Сумах Фото: Сумська обласна прокуратура Наслідки удару ЗС РФ по Сумах Фото: Сумська обласна прокуратура

У ДСНС заявили, що вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, яке виникло в одному з будинків внаслідок атаки. Поряд з епіцентром горіння було виявлено тіла двох загиблих.

Фахівці ДСНС також обстежили території за двома адресами, що постраждали від ударів. Вибуховою хвилею пошкоджено загалом 20 дачних будинків.

Ліквідація наслідків нічного авіаудару по Сумах

Крім того, росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 25 вибухів. Обстрілів зазнали Сумська, Миропільська, Миколаївська, Есманьська, Свеська, Березівська громади.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня Росія випустила 68 "шахедів" по території України. Сили ППО збили 58 безпілотників, 6 — полетіли у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганської області, 3 — були локаційно втрачені на території України.

За даними моніторингового каналу "Беларускі Гаюн", на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 російських дронів. Один з них тримав курс у напрямку кордону з Литвою.