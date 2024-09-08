РФ ночью атаковала Украину ракетами и "шахедами": часть дронов залетела в Румынию (фото, видео)
Россия также сбросила на Сумы две управляемые авиационные бомбы. В результате атаки погибли супруги. Еще четыре человека получили ранения, среди пострадавших 2-летняя девочка и 8-летний мальчик.
В ночь 8 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территории Украины с использованием четырех управляемых ракет Х-59, запущенных из Белгородской области, и 23 ударных беспилотников типа Shahed из районов Курска и оккупированного Крыма (Чауда). Об этом сообщили Воздушные силы.
Ночная атака: что известно
Украинские силы обороны, задействовав зенитно-ракетные подразделения, мобильные огневые группы и системы радиоэлектронной борьбы, уничтожили одну ракету Х-59 и 15 "шахедов". Еще два дрона, вероятно, были потеряны под воздействием РЭБ. Три другие ракеты Х-59 не достигли целей.
Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.
В селе Скрипаи Чугуевского района около 2:30 вероятно в результате БпЛА горел лес на площади 1,5 га и хвойная лесная подстилка на площади 8 га и трава. Об этом проинформировал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вечером и ночью российские войска сосредоточили удары на Никополе и Марганецкой громаде. Туда враг направлял дроны-камикадзе, бил из артиллерии, а также сбросил боеприпас с БПЛА.
Российские дроны залетели в Румынию
В 2:49 Воздушные силы заявили, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Перед этим российские дроны летели в направлении города Вилково Одесской области, который находится на границе с Румынией.
В 2:59 появилась информация о том, что БПЛА летает в районе Сабангии на территории Румынии. А уже в 3:41 он покинул Румынию, пролетел через Вилково и продолжил движение в прибрежной акватории моря Одесской области.
Жителям уездов Тулча и Констанца этой ночью пришло сообщение RO-Alert, в котором их предупреждали о том, что в результате атаки ВС РФ на Украину вблизи границы могут упасть опасные объекты. Об этом сообщил румынский информационный телеканал Digi24. Сейчас Румыния официально не комментировала эту ситуацию.
Ночная атака на Сумы: что известно
В ночь на воскресенье, 8 сентября, российская армия нанесла авиаудар по Сумах. Жертвами атаки стали два человека, еще четверо получили ранения, в том числе двое детей. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
"Россияне осуществили удары КАБ (2 взрыва), в результате чего двое гражданских людей погибли, еще четверо, среди которых двое детей — травмированы. Также враг совершил ракетный удар (1 взрыв)", — сообщили в ОВА.
В Сумской областной прокуратуре уточнили, что в результате атаки оккупантов в собственном доме погибли супруги, которым было 79 и 77 лет. Еще 4 человека пострадали, среди которых 2-летняя девочка и 8-летний мальчик.
Также разрушен 1 дом, повреждены по меньшей мере 20 частных жилых домов и 4 транспортных средства.
В ГСЧС заявили, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание, которое возникло в одном из домов в результате атаки. Рядом с эпицентром горения были обнаружены тела двух погибших.
Специалисты ГСЧС также обследовали территории по двум адресам, пострадавшим от ударов. Взрывной волной повреждено всего 20 дачных домов.
Кроме того, россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Миропольская, Николаевская, Есманьская, Свесская, Березовская громады.
Напомним, в ночь на 7 сентября Россия выпустила 68 "шахедов" по территории Украины. Силы ПВО сбили 58 беспилотников, 6 — полетели в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганской области, 3 — были локально потеряны на территории Украины.
По данным мониторингового канала "Беларускі Гаюн", на территорию Беларуси залетели по меньшей мере 7 российских дронов. Один из них держал курс в направлении границы с Литвой.