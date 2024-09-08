РФ ночью атаковала Украину ракетами и "шахедами": часть дронов залетела в Румынию (фото, видео)

Россия также сбросила на Сумы две управляемые авиационные бомбы. В результате атаки погибли супруги. Еще четыре человека получили ранения, среди пострадавших 2-летняя девочка и 8-летний мальчик.

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В ночь 8 сентября Вооруженные силы Российской Федерации атаковали территории Украины с использованием четырех управляемых ракет Х-59, запущенных из Белгородской области, и 23 ударных беспилотников типа Shahed из районов Курска и оккупированного Крыма (Чауда). Об этом сообщили Воздушные силы.

Ночная атака: что известно

Украинские силы обороны, задействовав зенитно-ракетные подразделения, мобильные огневые группы и системы радиоэлектронной борьбы, уничтожили одну ракету Х-59 и 15 "шахедов". Еще два дрона, вероятно, были потеряны под воздействием РЭБ. Три другие ракеты Х-59 не достигли целей.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В селе Скрипаи Чугуевского района около 2:30 вероятно в результате БпЛА горел лес на площади 1,5 га и хвойная лесная подстилка на площади 8 га и трава. Об этом проинформировал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вечером и ночью российские войска сосредоточили удары на Никополе и Марганецкой громаде. Туда враг направлял дроны-камикадзе, бил из артиллерии, а также сбросил боеприпас с БПЛА.

Российские дроны залетели в Румынию

В 2:49 Воздушные силы заявили, что группа ударных БпЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Перед этим российские дроны летели в направлении города Вилково Одесской области, который находится на границе с Румынией.

В 2:59 появилась информация о том, что БПЛА летает в районе Сабангии на территории Румынии. А уже в 3:41 он покинул Румынию, пролетел через Вилково и продолжил движение в прибрежной акватории моря Одесской области.

Жителям уездов Тулча и Констанца этой ночью пришло сообщение RO-Alert, в котором их предупреждали о том, что в результате атаки ВС РФ на Украину вблизи границы могут упасть опасные объекты. Об этом сообщил румынский информационный телеканал Digi24. Сейчас Румыния официально не комментировала эту ситуацию.

Ночная атака на Сумы: что известно

В ночь на воскресенье, 8 сентября, российская армия нанесла авиаудар по Сумах. Жертвами атаки стали два человека, еще четверо получили ранения, в том числе двое детей. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

"Россияне осуществили удары КАБ (2 взрыва), в результате чего двое гражданских людей погибли, еще четверо, среди которых двое детей — травмированы. Также враг совершил ракетный удар (1 взрыв)", — сообщили в ОВА.

ВС РФ ударили КАБами по Сумах Фото: Сумская ОВА/ Telegram ВС РФ ударили КАБами по Сумах Фото: Сумская ОВА/ Telegram

В Сумской областной прокуратуре уточнили, что в результате атаки оккупантов в собственном доме погибли супруги, которым было 79 и 77 лет. Еще 4 человека пострадали, среди которых 2-летняя девочка и 8-летний мальчик.

Также разрушен 1 дом, повреждены по меньшей мере 20 частных жилых домов и 4 транспортных средства.

Последствия удара ВС РФ по Сумам Фото: Сумская областная прокуратура Последствия удара ВС РФ по Сумам Фото: Сумская областная прокуратура

В ГСЧС заявили, что пожарные оперативно ликвидировали возгорание, которое возникло в одном из домов в результате атаки. Рядом с эпицентром горения были обнаружены тела двух погибших.

Специалисты ГСЧС также обследовали территории по двум адресам, пострадавшим от ударов. Взрывной волной повреждено всего 20 дачных домов.

Ликвидация последствий ночного авиаудара по Сумах

Кроме того, россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 25 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Миропольская, Николаевская, Есманьская, Свесская, Березовская громады.

Напомним, в ночь на 7 сентября Россия выпустила 68 "шахедов" по территории Украины. Силы ПВО сбили 58 беспилотников, 6 — полетели в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганской области, 3 — были локально потеряны на территории Украины.

По данным мониторингового канала "Беларускі Гаюн", на территорию Беларуси залетели по меньшей мере 7 российских дронов. Один из них держал курс в направлении границы с Литвой.