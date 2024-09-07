Ночью в Беларуси сбивали российские "шахеды", один БПЛА долетел до Литвы, - Гаюн (карта)

Как минимум 8 дронов заходили в воздушное пространство Республики Беларусь, отмечают авторы канала "Беларускі Гаюн". Истребители взлетали аэродрома Барановичи целых 4 раза.

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В ночь с 6 на 7 сентября на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "шахед". Кроме того, предположительно, впервые появился также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam, пишет мониторинговый канал "Беларускі Гаюн".

Первый "шахед" зашел в воздушное пространство РБ из Черниговской области в направлении Лоева около 23:20 и спустя 40 минут вылетел обратно в Украину в направлении Киевского водохранилища.

Дальнейшие заходы дронов происходили с 02:45 по 05:54. Около 08:13 в Беларусь залетел и разведывательный беспилотник Supercam.

Дроны традиционно "посетили" Гомельскую область, а один из "шахедов" даже залетел в Брестскую область в районе Пинска и продолжил движение на север, зайдя в Гродненскую область и держа курс в направлении границы с Литвой. Данный шахед мог пролететь над Беларусью на север около 200 км. Что с ним случалось далее — неизвестно, отмечают на канале.

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На протяжении всей ночи в небе над Беларусью работали истребители и вертолеты ВВС РБ. Всего, по данным мониторингового канала, с аэродрома Барановичи истребители взлетали 4 раза, а вертолеты из Мачулищей поднимались дважды. Авиация была замечена не только на юге страны, но и на севере — в районе Островца и Вилейки. Это может говорить о том, пишет "Беларускі Гаюн", что до севера страны мог долететь не один, а два "шахеда".

Напомним, в ночь на 7 сентября российские войска выпустили по Украине 67 ударных БпЛА типа "шахед". В результате противовоздушного боя было сбито 58 дронов.

Обломки одного из них нашли возле здания Верховной рады.