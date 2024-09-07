Уночі в Білорусі збивали російські "шахеди", один БПЛА долетів до Литви, — Гаюн (карта)

Щонайменше 8 дронів заходили в повітряний простір Республіки Білорусь, зазначають автори каналу "Беларускі Гаюн". Винищувачі злітали з аеродрому Барановичі аж 4 рази.

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У ніч із 6 на 7 вересня на територію Білорусі залетіли щонайменше 7 дронів-камікадзе типу "шахед". Крім того, імовірно, вперше з'явився також один розвідувальний російський БПЛА типу Supercam, пише моніторинговий канал "Беларускі Гаюн".

Перший "шахед" зайшов у повітряний простір РБ із Чернігівської області в напрямку Лоєва близько 23:20 і за 40 хвилин вилетів назад в Україну, в напрямку Київського водосховища.

Подальші заходи дронів відбувалися з 02:45 по 05:54. Близько 08:13 до Білорусі залетів і розвідувальний безпілотник Supercam.

Дрони традиційно "відвідали" Гомельську область, а один із "шахедів" навіть залетів у Брестську область у районі Пінська і продовжив рух на північ, зайшовши в Гродненську область і тримаючи курс у напрямку кордону з Литвою. Цей шахед міг пролетіти над Білоруссю на північ близько 200 км. Що з ним траплялося далі — невідомо, зазначають на каналі.

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Упродовж усієї ночі в небі над Білоруссю працювали винищувачі та вертольоти ВПС РБ. Загалом, за даними моніторингового каналу, з аеродрому Барановичі винищувачі злітали 4 рази, а гелікоптери з Мачуліщей підіймалися двічі. Авіація була помічена не тільки на півдні країни, а й на півночі — в районі Островця і Вілейки. Це може свідчити про те, пише "Беларускі Гаюн", що до півночі країни міг долетіти не один, а два "шахеди".

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські війська випустили по Україні 67 ударних БпЛА типу "шахед". У результаті протиповітряного бою було збито 58 дронів.

Уламки одного з них знайшли біля будівлі Верховної ради.