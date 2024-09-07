Уламки збитого безпілотника впали біля будівлі Верховної Ради України (фото)

За інформацією пресслужби парламенту, після падіння уламків пошкоджень не виявлено.

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У ніч на 7 вересня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Силами ППО були збиті дрони-камікадзе, уламки одного з них виявили біля будівлі Верховної ради України. Про це повідомили в пресслужбі українського парламенту.

"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено", — зазначено в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити уламки БПЛА безпосередньо біля будівлі ВРУ.

Уламки безпілотника біля Верховної Ради

Уламки БПЛА біля будинку парламента

Збитий шахед біля будівлі Верховної Ради України

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Загалом з Курська, Єйська (РФ) та Чауди (Крим) було випущено 67 безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

У Печерському районі міста Києва було зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Обійшлось без постраждалих та руйнувань. Однак було виявлено загоряння на відкритій місцевості, яке надалі ліквідовано.