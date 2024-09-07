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Уламки збитого безпілотника впали біля будівлі Верховної Ради України (фото)

Атака на Україну, Верховна Рада, уламки
Верховна Рада України

За інформацією пресслужби парламенту, після падіння уламків пошкоджень не виявлено.

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У ніч на 7 вересня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Силами ППО були збиті дрони-камікадзе, уламки одного з них виявили біля будівлі Верховної ради України. Про це повідомили в пресслужбі українського парламенту.

"Після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого безпілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Пошкоджень не виявлено", — зазначено в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити уламки БПЛА безпосередньо біля будівлі ВРУ.

Верховна рада, уламки безпілотника Fullscreen
Уламки безпілотника біля Верховної Ради
Безпілотники, парламент, уламки Fullscreen
Уламки БПЛА біля будинку парламента
Атака, шахед, уламки, парламент Fullscreen
Збитий шахед біля будівлі Верховної Ради України

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня 2024 року російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Загалом з Курська, Єйська (РФ) та Чауди (Крим) було випущено 67 безпілотників. Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

У Печерському районі міста Києва було зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Обійшлось без постраждалих та руйнувань. Однак було виявлено загоряння на відкритій місцевості, яке надалі ліквідовано.