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Обломки сбитого беспилотника упали возле здания Верховной Рады Украины (фото)

Атака на Украину, Верховная Рада, обломки
Верховная Рада Украины

По информации пресс-службы парламента, после падения обломков повреждений не обнаружено.

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В ночь на 7 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Силами ПВО были сбиты дроны-камикадзе, обломки одного из них обнаружили возле здания Верховной рады Украины. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.

"После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады Украины. Повреждений не обнаружено", — указано в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть обломки БПЛА непосредственно возле здания ВРУ.

Верховная рада, обломки беспилотника Fullscreen
Обломки беспилотника возле Верховной Рады
Беспилотники, парламент, обломки Fullscreen
Обломки БПЛА возле здания парламента
Атака, шахед, обломки, парламент Fullscreen
Сбитый шахед возле здания Верховной Рады Украины

Напомним, в ночь на 7 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Всего из Курска, Ейска (РФ) и Чауды (Крым) было выпущено 67 беспилотников. Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

В Печерском районе города Киева было зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обошлось без пострадавших и разрушений. Однако было обнаружено возгорание на открытой местности, которое в дальнейшем ликвидировано.