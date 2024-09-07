Обломки сбитого беспилотника упали возле здания Верховной Рады Украины (фото)

По информации пресс-службы парламента, после падения обломков повреждений не обнаружено.

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В ночь на 7 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Силами ПВО были сбиты дроны-камикадзе, обломки одного из них обнаружили возле здания Верховной рады Украины. Об этом сообщили в пресс-службе украинского парламента.

"После сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады Украины. Повреждений не обнаружено", — указано в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть обломки БПЛА непосредственно возле здания ВРУ.

Обломки беспилотника возле Верховной Рады

Обломки БПЛА возле здания парламента

Сбитый шахед возле здания Верховной Рады Украины

Напомним, в ночь на 7 сентября 2024 года российские оккупанты атаковали Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Всего из Курска, Ейска (РФ) и Чауды (Крым) было выпущено 67 беспилотников. Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

В Печерском районе города Киева было зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обошлось без пострадавших и разрушений. Однако было обнаружено возгорание на открытой местности, которое в дальнейшем ликвидировано.