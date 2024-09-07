Россия выпустила почти 70 "Шахедов": что известно о последствиях утренней атаки по Украине

По сообщению Воздушных сил ВС Украины, шесть беспилотников улетели за пределы Украины в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины, еще три — локально потеряны.

Related video

В ночь на 7 сентября 2024 года российские оккупанты продолжили атаковать Украину ударными БпЛА типа "Shahed". Всего из Курска, Ейска (РФ) и Чауды (Крым) было выпущено 67 беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных силах ВС Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 58 ударных БПЛА. 6 беспилотников — вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины, улетев в направлении России, Беларуси и временно оккупированной Луганщины. Еще три вражеских БПЛА локально потеряны на территории Украины (вероятно упали под воздействием средств РЭБ)", — отметили в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Ровенской, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

Последствия атаки по Украине

В Киевской области уничтожены все беспилотники, ни один из БпЛА противника не достиг своей цели.

"В результате атаки российских ударных дронов в Печерском районе зафиксировано падение обломков по четырем разным адресам. Обнаружено возгорание на открытой местности, на площади 50 м2 (в дальнейшем ликвидировано)", — добавили в Киевской городской военной администрации.

Там добавили, что в настоящее время обошлось без пострадавших и разрушений.

В Хмельницкой области Силы ПВО уничтожили 2 вражеских БпЛА типа "Shahed". Сейчас в области работают все соответствующие службы.

"По состоянию на утро, обращений относительно травмированных, погибших или повреждения имущества не поступало", — отметил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Также есть сбитие воздушных целей врага и на Ривненщине. По информации председателя Ривненской ОГА Александра Коваля, пострадавших нет. На месте сбития работают соответствующие службы.

Громко было и в Николаевской области. По сообщению председателя Николаевской ОГА Виталия Кима, в ночь на 7 сентября силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено 12 БпЛА типа "Shahed 131/136".

Как сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, в области уничтожено 5 вражеских БпЛА. Пострадавших нет, однако из-за падения обломков загорелась лесная подстилка. Сейчас пожар ликвидирован.

В Херсонской области во время ночной атаки Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожено 7 "Shahed-131/136". О пострадавших и разрушениях Херсонская ОГА не сообщала.

Напомним, 6 сентября российские войска атаковали город Павлоград Днепропетровской области. В результате атаки один человек умер, еще 74 — получили ранения.