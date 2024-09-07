Росія випустила майже 70 "Шахедів": що відомо про наслідки ранкової атаки по Україні

За повідомленням Повітряних сил ЗС України, шість безпілотників полетіли за межі України в напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини, ще три — локаційно втрачені.

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У ніч на 7 вересня 2024 року російські окупанти продовжили атакувати Україну ударними БпЛА типу "Shahed". Загалом з Курська, Єйська (РФ) та Чауди (Крим) було випущено 67 безпілотників. Про це повідомили в Повітряних силах ЗС України.

"В результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА. 6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини. Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ)", — зазначили у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.

Наслідки атаки по Україні

У Київській області знищені всі безпілотники, жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі.

"Внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різними адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2 (в подальшому ліквідовано)", — додали в Київській міській військовій адміністрації.

Там додали, що на даний час обійшлось без постраждалих та руйнувань.

В Хмельницькій області Сили ППО знищили 2 ворожих БпЛА типу "Shahed". Наразі в області працюють всі відповідні служби.

"Станом на ранок, звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило", — зазначив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

Також є збиття повітряних цілей ворога і на Рівненщині. За інформацією голови Рівненської ОДА Олександра Коваля, постраждалих немає. На місці збиття працюють відповідні служби.

Гучно було і в Миколаївській області. За повідомленням голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма, у ніч на 7 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 12 БпЛА типу "Shahed 131/136".

Як повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, в області знищено 5 ворожих БпЛА. Потерпілих немає, однак через падіння уламків загорілась лісова підстилка. Наразі пожежа ліквідована.

В Херсонській області під час нічної атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої області знищено 7 "Shahed-131/136". Про постраждалих та руйнувань Херсонська ОВА не повідомляла.

Нагадаємо, 6 вересня російські війська атакували місто Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок атаки одна людина померла, ще 74 — отримали поранення.