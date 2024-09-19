Украина попросила Румынию сбивать все "Шахеды", которые летят в ее направлении, — СМИ (обновлено)

Такая просьба прозвучала во время визита нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Бухарест.

Related video

Украина обратилась к Румынии с просьбой сбивать все российские дроны-камикадзе, которые летят в направлении ее территории. Об этом сообщает издание Аgerpres.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в среду в Бухаресте, что призывает румынских партнеров проанализировать возможность сбивания российских беспилотников вблизи воздушного пространства нашей страны", — говорится в сообщении.

Обновлено: В то же время немецкое издание FAZ сделало ошибку и написало, что Румыния обратилась с просьбой сбивать российские "шахеды". Впоследствии СМИ исправило написанное.

Скрин ошибки немецкого издания

Следует заметить, что 5 сентября стало известно, что Румыния официально подарила Украине систему Patriot. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента страны Клауса Йоханниса. Для того, чтобы подарить Киеву Patriot, необходимо было внести изменения в закон от 2017 года, согласно которому Румыния купила 7 систем Patriot на сумму почти 4 миллиарда долларов.

Напомним, что 8 сентября во время масштабной воздушной атаки РФ по территории Украины группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Перед этим российские дроны летели в направлении города Вилково Одесской области .

25 июля сообщалось, что три российских "Шахеда" исчезли на территории Румынии. Впоследствии там обнаружили обломки "Шахедов". Появление обломков от ударных дронов на территории страны в МИД Румынии назвали "безответственными действиями" РФ.