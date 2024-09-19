Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Украина попросила Румынию сбивать все "Шахеды", которые летят в ее направлении, — СМИ (обновлено)

Румыния, система Patriot, бпла, шахэды, перехват, ппо, зсу, андрей сибига, мзс
Румыния официально подарила Украине систему Patriot

Такая просьба прозвучала во время визита нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Бухарест.

Related video

Украина обратилась к Румынии с просьбой сбивать все российские дроны-камикадзе, которые летят в направлении ее территории. Об этом сообщает издание Аgerpres.

"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в среду в Бухаресте, что призывает румынских партнеров проанализировать возможность сбивания российских беспилотников вблизи воздушного пространства нашей страны", — говорится в сообщении.

Обновлено: В то же время немецкое издание FAZ сделало ошибку и написало, что Румыния обратилась с просьбой сбивать российские "шахеды". Впоследствии СМИ исправило написанное.

Скрин ошибки немецкого издания Fullscreen
Скрин ошибки немецкого издания

Следует заметить, что 5 сентября стало известно, что Румыния официально подарила Украине систему Patriot. Соответствующий указ был обнародован на сайте президента страны Клауса Йоханниса. Для того, чтобы подарить Киеву Patriot, необходимо было внести изменения в закон от 2017 года, согласно которому Румыния купила 7 систем Patriot на сумму почти 4 миллиарда долларов.

Напомним, что 8 сентября во время масштабной воздушной атаки РФ по территории Украины группа ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии. Перед этим российские дроны летели в направлении города Вилково Одесской области .

25 июля сообщалось, что три российских "Шахеда" исчезли на территории Румынии. Впоследствии там обнаружили обломки "Шахедов". Появление обломков от ударных дронов на территории страны в МИД Румынии назвали "безответственными действиями" РФ.