Три российских "шахеда" во время атаки в Одесской области исчезли в Румынии, — Воздушные силы (фото)

Как отметило командование, в течение ночи Воздушные силы сбили 25 дронов-камикадзе из 38 запущенных. Есть пострадавшие в результате падения беспилотников.

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Российские оккупанты в ночь на 25 июля атаковали территорию Украины ударными БпЛА "Shahed-131/136, которые запускали с территории оккупированного Крыма и РФ. В Воздушных силах Украины сообщили, что несколько российских "шахедов" залетели на территорию Румынии и там исчезли.

"Этой ночью враг применил 38 ударных БпЛА "Shahed-131/136", атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности — юг Одесской области и центральные регионы Украины. В результате противовоздушного боя сбито 25 ударных БпЛА. Еще три "Шахеды" локально потеряны после пересечения государственной границы с Румынией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

Под ударом снова был Измаильский район

Как сообщили в Одесской ОГА, ВС РФ вторую ночь подряд прибегли к обстрелу юга Одесской области. Под ударом снова оказался Измаильский район.

"Россияне атаковали приграничье ударными беспилотниками. В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар", — проинформировал председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

Он добавил, что в результате падения обломков на частный дом пострадали 2 человека. Один человек госпитализирован в больницу в состоянии средней тяжести.

В частности в местных пабликах пишут, что из-за атаки пострадала жилая пятиэтажка в одной из частей города, в которой выбило окна и произошло частичное разрушение лестничной клетки и фасадной части.

Пострадали трое женщин, в частности у 69-летней женщины были зафиксированы ожоги примерно 6% лица и рук. Еще у одной 49-летней жительницы ожогов лица и рук было зафиксировано 15%. А 63-летняя жительница города получила 5% ожог предплечья. Все они сразу получили необходимую медицинскую помощь на месте происшествия, двух из них пришлось госпитализировать.

Всего этой ночью ПВО работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Напомним, что 24 июля во время атаки на Измаил Воздушные силы Румынии поднимали в воздух самолеты на случай угрозы.