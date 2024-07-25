Три російські "шахеди" під час атаки на Одещині зникли в Румунії, — Повітряні сили (фото)

Як зазначило командування, впродовж ночі Повітряні сили збили 25 дронів-камікадзе з 38 запущених. Є постраждалі внаслідок падіння безпілотників.

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Російські окупанти у ніч проти 25 липня атакували територію України ударними БпЛА "Shahed-131/136, які запускали з території окупованого Криму та РФ. В Повітряних силах України повідомили, що кілька російських "шахедів" залетіли на територію Румунії і там зникли.

"Цієї ночі ворог застосував 38 ударних БпЛА "Shahed-131/136", атакуючи об’єкти інфраструктури України на кількох напрямках, зокрема – південь Одеської області та центральні регіони України. В результаті протиповітряного бою збито 25 ударних БпЛА. Ще три "шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відбивали повітряний напад зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.

Під ударом знову був Ізмаїльський район

Як повідомили в Одеській ОВА, ЗС РФ другу ніч поспіль вдалися до обстрілу півдня Одещини. Під ударом знову опинився Ізмаїльський район.

"Росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу", — проінформував голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Він додав, що внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждали 2 особи. Одна людина госпіталізована до лікарні в стані середньої тяжкості.

Зокрема в місцевих пабліках пишуть, що через атаку постраждала житлова п’ятиповерхівка в одній з частин міста, в якій вибило вікна і сталося часткове руйнування сходової клітини та фасадної частини.

Постраждали троє жінок, зокрема у 69-річної жінки були зафіксовані опіки приблизно 6% обличчя та рук. Ще в однієї 49-річної мешканки опіків обличчя та рук було зафіксовано 15%. А 63-річна жителька міста отримала 5% опік передпліччя. Усі вони одразу отримали необхідну медичну допомогу на місці події, двох з них довелось ушпиталити.

Загалом цієї ночі ППО працювала у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Київській, Сумській, Житомирській та Черкаській областях.

Нагадаємо, що 24 липня під час атаки на Ізмаїл Повітряні сили Румунії піднімали в повітря літаки на випадок загрози.