"Ужасные атаки": в Румынии подтвердили, что обнаружили обломки российских "шахедов"

Появление обломков от ударных дронов на территории страны в МИД Румынии назвали "безответственными действиями" РФ.

Related video

На территории Румынии после ночной атаки ВС РФ на Одесскую область обнаружили обломки "шахедов". В МИД Румынии сделали по этому поводу заявление.

"Более ужасные атаки были осуществлены Россией против гражданской инфраструктуры Украины. На территории Румынии обнаружены обломки. Мы сообщили и координируем с нашими союзниками этот вопрос", — сказала глава МИД Румынии Луминица Одобеску.

Она подчеркнула, что Румыния решительно осуждает эти "безответственные действия".

Кроме этого в Румынии вторую ночь подряд объявляли воздушную тревогу из-за угрозы падения обломков сбитых российских беспилотников, которые атаковали приграничные районы Одесской области, сообщает Digi24. В службе чрезвычайных ситуаций страны подчеркнули, что Румыния не является объектом атак РФ, а оповещения об опасности для местных жителей связаны с угрозой падения обломков сбитых БПЛА, атакующих Украину.

Утром, 25 апреля в Воздушных силах ВСУ сообщили об исчезновении из поля зрения трех российских "шахедов" на границе с Румынией. В целом украинская ПВО сбила 25 российских ударных дронов из 38 запущенных.

Оповещение RO-Alert с предупреждением о возможном падении обломков получили жители румынского округа Тулча над Дунаем. При этом вызовов на номер 112 не было, отмечает издание.

Также сообщалось, что ночью 25 июля большое количество регионов Украины было атаковано ударными БпЛА РФ. Атака началась около трех часов ночи. Все российские дроны были уничтожены на подступах к столице.