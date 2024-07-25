"Жахливі атаки": в Румунії підтвердили, що виявили уламки російських "шахедів"

Появу уламків від ударних дронів на території країни в МЗС Румунії назвали "безвідповідальними діями" РФ.

Related video

На території Румунії після нічної атаки ЗС РФ на Одещину виявили уламки "шахедів". В МЗС Румунії зробили з цього приводу заяву.

"Більш жахливі атаки були здійснені Росією проти цивільної інфраструктури України. На території Румунії виявлено уламки. Ми повідомили та координуємо з нашими союзниками це питання", — сказала очільниця МЗС Румунії Лумініца Одобеску.

Вона наголосила, що Румунія рішуче засуджує ці "безвідповідальні дії".

Крім цього у Румунії другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу через загрозу падіння уламків збитих російських безпілотників, які атакували прикордонні райони Одещини, повідомляє Digi24. У службі надзвичайних ситуацій країни підкреслили, що Румунія не є об'єктом атак РФ, а сповіщення про небезпеку для місцевих жителів пов’язані з загрозою падіння уламків збитих БПЛА, що атакують Україну.

Зранку, 25 квітня в Повітряних силах ЗСУ повідомили про зникнення з поля зору трьох російських "шахедів" на кордоні з Румунією. Загалом українська ППО збила 25 російських ударних дронів з 38 запущених.

Сповіщення RO-Alert з попередженням про можливе падіння уламків отримали мешканці румунського округу Тулча над Дунаєм. При цьому викликів на номер 112 не було, зазначає видання.

Також повідомлялося, що вночі 25 липня велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА РФ. Атака почалась близько третьої ночі. Всі російські дрони були знищені на підступах до столиці.