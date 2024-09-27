В Румынии ищут "Шахед", который залетел во время атаки на Одесскую область: в небо поднимали 4 истребителя

В уезде Тулча объявляли воздушную тревогу. Радары зафиксировали, что один из российских дронов пересек воздушное пространство Румынии.

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В пятницу, 27 сентября, российские войска совершили очередную волну атак дронами на гражданские объекты и портовую инфраструктуру в Украине вблизи румынской границы на Дунае, в районе устья Килии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Румынии.

После обнаружения групп дронов, приближавшихся к воздушному пространству Украины у границы с Румынией, Национальный военный командный центр Румынии проинформировал местные власти о необходимости принять меры по оповещению населения в уезде Тулча. В 02:01 прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Для мониторинга ситуации в 01:52 поднялись в воздух два истребителя F-16 ВВС Румынии с авиабазы Бореа. Позже, в 03:22, к ним присоединились еще два самолета F-18 ВВС Испании, которые находятся на службе воздушной полиции на авиабазе Михаила Когелничану. Все четыре самолета вернулись на базу около 04:00.

В этот период румынские радары зафиксировали, что один из российских дронов, вероятно, на короткое время (менее чем на три минуты) пересек воздушное пространство Румынии около 03:00 в районе границы с Украиной.

Повреждений на территории Румынии пока не зафиксировано. Силы Министерства обороны страны ведут поиски беспилотника.

Напомним, в ночь на 27 сентября Россия запустила 32 ударных беспилотника. Воздушные силы сообщали, что один "Шахед" вошел в воздушное пространство Румынии.

19 сентября Украина попросила Румынию начать сбивать российские ударные дроны-камикадзе, которые летят в ее сторону.