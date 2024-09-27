Білорусь може мати відношення до виробництва дронів, що атакують Україну, — аналітики

На думку аналітиків, "змія може вкусити себе за хвіст", оскільки іранські шахеди часто залітають на територію Білорусі.

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Республіка Білорусь може бути пов'язана з іранськими компаніями — виробниками дронів, які використовуються Росією для війни в Україні. Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на групу активістів Cyber.Anarchy.Squad.

Волонтерам-аналітикам вдалось отримати дані білоруської торгово-промислової палати та пов’язаних з нею юридичних осіб на 700 Гб.

"Перші результати аналізу цих матеріалів вказують на можливу співпрацю білоруських компаній з підсанкційними іранськими підприємствами, що пов’язані з виробництвом зброї для Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР)", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, з 8 по 11 травня 2024 року білоруський концерн "БЕЛНЕФТЕХИМ" брав участь у міжнародній виставці "Iran Oil Show". Там же знаходились й іранські компанії, і між ними була досягнута низка домовленостей.

Зокрема, білоруське підприємство ОАО "Полоцк-Стекловолокно" підписало меморандум про наміри з іранською компанією на постачання кремнеземних матеріалів на суму 200 тисяч євро. Кремнеземне волокно може мати військове застосування.

Про іранську компанію Composite Alborz немає жодної офіційної інформації. У наявних базах даних є лише інформація про маловідому компанію Alborz Composite, яка займається металургією. Тому є підозри, що в документах могли навмисно змінити назву для приховування незаконної діяльності. Аналітики вважають, що насправді білоруси співпрацюють з іншою компанією — Alborz Organic Materials Engineering Co., яка нещодавно потрапила під санкції США.

"Якщо наші підозри підтвердяться, то білоруські нафтохімічні компанії постачають матеріали для іранської військової промисловості, що виготовляє ракети та безпілотники. Іран, у свою чергу, передає цю зброю Росії, яка використовує її для атак по Україні. Це підкреслює глибокі міжнародні зв’язки між державами, що надають військову підтримку Росії у її війні проти України", — додали там.

Аналітики додали, що ця інформація підтверджує важливість міжнародного моніторингу та контролю над постачанням стратегічних матеріалів, які можуть бути використані Росією у війні проти України.

"Водночас іранські "шахеди", які отримала Росія від Ірану, останнім часом стали часто залітати в Білорусь. Поки що обходилось без жертв, але рано чи пізно і ця "змія" може вкусити себе за хвіст", — додали волонтери.

Зазначимо, що вперше авіацію для збиття ворожого "Шахеду" в Білорусі застосували 29 серпня. Тоді він залетів на територію країни.

Останнього разу на територію країни залетіли щонайменше чотири дрони-камікадзе типу Shahed. В небо над Білоруссю підіймали винищувачі.