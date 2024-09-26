Один зайшов напряму з Росії: в Білорусі знову зафіксували ворожі "Шахеди" (карта)

Більшість російських дронів повернулися в Україну, але один "загубився" на території сусідньої країни. В небо над Білоруссю підіймали винищувачі.

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Вночі на територію Білорусі залетіли щонайменше чотири дрони-камікадзе типу Shahed. Про це 26 вересня повідомили у "Беларускі Гаюн".

За даними моніторингових каналів, перший "Шахед" перетнув кордон приблизно о 00:13 в районі селища Любеч Чернігівської області й за пів години повернувся на територію України. Інші БПЛА залетіли в Білорусь о 02:29, 03:05 та 03:52.

"Примітно, що один із дронів залетів у повітряний простір Білорусі не з України, а з РФ. Відомо, що "Шахед" рухався у напрямку до Гомеля, що з ним було далі — невідомо", — зазначили партизани.

Зазначається, що вночі у небі над південним сходом Білорусі чергували два винищувачі. Перший з них піднявся з аеродрому Барановичі приблизно о 00:30, а другий — о 02:50.

Мапа руху "Шахедів" над Білоруссю Фото: Беларускі Гаюн

Варто зазначити, що о 00:19 партизани попереджали, що на територію Білорусі "заходить" Shahed. Йшлося про перший безпілотник, який рухався з боку Любеча до Гомельської області.

У "Беларускі Гаюн" наголосили, що Україну атакували великою кількістю БПЛА. Згодом автори уточнили, що безпілотник залетів в районі села Асаревичі та рухається південно-східним курсом на Славутич.

На момент публікації матеріалу у Міністерстві оборони Білорусі не коментували ситуацію.

Нагадаємо, вночі на 5 вересня у Білорусі також літали російські безпілотники. У Міноборони країни інформували, що по цілях відпрацювала ППО. Жителі Гомеля чули вибухи, а ЗМІ інформували про зліт винищувачів з аеродрому Барановичі.

Вночі на 7 вересня ситуація повторилася, на території Білорусі зафіксували щонайменше сім "Шахедів" та розвідувальний безпілотник Supercam. Більшість цілей повернулись на територію України.