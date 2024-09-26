Один зашел напрямую из России: в Беларуси снова зафиксировали вражеские "Шахеды" (карта)

Большинство российских дронов вернулись в Украину, но один "потерялся" на территории соседней страны. В небо над Беларусью поднимали истребители.

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Ночью на территорию Беларуси залетели по меньшей мере четыре дрона-камикадзе типа Shahed. Об этом 26 сентября сообщили в "Беларускі Гаюн".

По данным мониторинговых каналов, первый "Шахед" пересек границу примерно в 00:13 в районе поселка Любеч Черниговской области и через полчаса вернулся на территорию Украины. Другие БПЛА залетели в Беларусь в 02:29, 03:05 и 03:52.

"Примечательно, что один из дронов залетел в воздушное пространство Беларуси не из Украины, а из РФ. Известно, что "Шахед" двигался в направлении Гомеля, что с ним было дальше — неизвестно", — отметили партизаны.

Отмечается, что ночью в небе над юго-востоком Беларуси дежурили два истребителя. Первый из них поднялся с аэродрома Барановичи примерно в 00:30, а второй — в 02:50.

Карта движения "Шахедов" над Беларусью Фото: Беларускі Гаюн

Стоит отметить, что в 00:19 партизаны предупреждали, что на территорию Беларуси "заходит" Shahed. Речь шла о первом беспилотнике, который двигался со стороны Любеча в Гомельскую область.

В "Беларуски Гаюн" подчеркнули, что Украину атаковали большим количеством БПЛА. Впоследствии авторы уточнили, что беспилотник залетел в районе села Асаревичи и движется юго-восточным курсом на Славутич.

На момент публикации материала в Министерстве обороны Беларуси не комментировали ситуацию.

Напомним, ночью на 5 сентября в Беларуси также летали российские беспилотники. В Минобороны страны информировали, что по целям отработала ПВО. Жители Гомеля слышали взрывы, а СМИ информировали о взлете истребителей с аэродрома Барановичи.

Ночью на 7 сентября ситуация повторилась, на территории Беларуси зафиксировали по меньшей мере семь "Шахедов" и разведывательный беспилотник Supercam. Большинство целей вернулись на территорию Украины.