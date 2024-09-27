Беларусь может иметь отношение к производству дронов, атакующих Украину, — аналитики

По мнению аналитиков, "змея может укусить себя за хвост", поскольку иранские шахеды часто залетают на территорию Беларуси.

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Республика Беларусь может быть связана с иранскими компаниями — производителями дронов, которые используются Россией для войны в Украине. Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm со ссылкой на группу активистов Cyber.Anarchy.Squad.

Волонтерам-аналитикам удалось получить данные белорусской торгово-промышленной палаты и связанных с ней юридических лиц на 700 Гб.

"Первые результаты анализа этих материалов указывают на возможное сотрудничество белорусских компаний с подсанкционными иранскими предприятиями, связанные с производством оружия для Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)", — говорится в сообщении.

В частности, с 8 по 11 мая 2024 года белорусский концерн "БЕЛНЕФТЕХИМ" принимал участие в международной выставке "Iran Oil Show". Там же находились и иранские компании, и между ними был достигнут ряд договоренностей.

В частности, белорусское предприятие ОАО "Полоцк-Стекловолокно" подписало меморандум о намерениях с иранской компанией на поставку кремнеземных материалов на сумму 200 тысяч евро. Кремнеземное волокно может иметь военное применение.

Об иранской компании Composite Alborz нет никакой официальной информации. В имеющихся базах данных есть только информация о малоизвестной компании Alborz Composite, которая занимается металлургией. Поэтому есть подозрения, что в документах могли намеренно изменить название для сокрытия незаконной деятельности. Аналитики считают, что на самом деле белорусы сотрудничают с другой компанией — Alborz Organic Materials Engineering Co., которая недавно попала под санкции США.

"Если наши подозрения подтвердятся, то белорусские нефтехимические компании поставляют материалы для иранской военной промышленности, которая производит ракеты и беспилотники. Иран, в свою очередь, передает это оружие России, которая использует его для атак по Украине. Это подчеркивает глубокие международные связи между государствами, оказывающими военную поддержку России в ее войне против Украины", — добавили там.

Аналитики добавили, что эта информация подтверждает важность международного мониторинга и контроля над поставками стратегических материалов, которые могут быть использованы Россией в войне против Украины.

"В то же время иранские "шахеды", которые получила Россия от Ирана, в последнее время стали часто залетать в Беларусь. Пока обходилось без жертв, но рано или поздно и эта "змея" может укусить себя за хвост", — добавили волонтеры.

Отметим, что впервые авиацию для сбивания вражеского "Шахеда" в Беларуси применили 29 августа. Тогда он залетел на территорию страны.

Последний раз на территорию страны залетели по меньшей мере четыре дрона-камикадзе типа Shahed. В небо над Беларусью поднимали истребители.