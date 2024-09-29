РФ обстреляла четыре области Украины: детали ночной атаки (фото)

Во время ночной атаки российские военные применили 22 ударных дрона типа "Шахед". В Воздушных силах сообщили об уничтожении 15 БПЛА и локационной потере еще пяти.

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Ночью 29 сентября Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли мирные города Украины с помощью дронов типа "Шахед". Подробнее об этом рассказали в Воздушных силах в Telegram.

"Ночью 29 сентября 2024 года противник выпустил по Украине 22 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Ейск, Курск — РФ, Чауда — Крым)", — говорится в сообщении.

В Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях в результате противовоздушного боя авиацией, МВГ и РЭБ Сил обороны было уничтожено 15 дронов. Еще пять БПЛА были локально потеряны из-за противодействия РЭБ, предварительно, обошлось без последствий.

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Ситуация в Сумской области

В Сумской ОГА рассказали, что ночью над регионом было уничтожено шесть российских дронов.

"Сегодня ночью, 29 сентября в небе над Сумской областью наши зенитчики сбили 6 вражеских "Шахедов". Спасибо силам противовоздушной обороны области за слаженную работу и эффективное использование оружия, за защиту и сохраненные жизни!" — говорится в сообщении.

ППО в Сумской области Фото: Сумская ОВА/ Telegram

Что происходит в Николаевской области

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким отметил, что ночью 29 сентября в регионе было уничтожено четыре БПЛА типа "Шахед".

"В результате ночной вражеской атаки ударными дронами типа Shahed-131/136 в Шевченковской громаде повреждено учебное заведение. Произошел пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Более подробная информация уточняется. Пострадавших нет", — сказал Ким.

Напомним, 28 сентября председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что дрон РФ попал в авто с гражданским в поселке Казачья Лопань на Харьковщине. В результате атаки погиб 61-летний судья Верховного суда.

27 сентября стало известно, что Беларусь может быть связана с иранскими компаниями, которые производят дроны, которые затем использует РФ для войны в Украине.