Росія скинула 13 КАБів на Запоріжжя, постраждало 14 людей: що відомо (фото, відео)

Одна з жінок була затиснути між зруйнованими конструкціями квартири, повідомив Іван Федоров. Рятувальна операція тривала 2 години.

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У неділю, 29 вересня, з 5:25 до сьомої години ранку російські війська нанесли один з наймасованіших авіаційних ударів по місту Запоріжжю. Окупанти 13 разів вдарили КАБами по території обласного центру, інформують у поліції.

Одне із влучань прийшлося по житловій багатоповерхівці, внаслідок чого будинок було частково зруйновано. З-під завалів багатоповерхівки деблокували громадянку, її госпіталізували.

Ще чотири влучання зафіксовані поблизу об'єкту інфраструктури та у приватному секторі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені складські приміщення, будинки, транспортні засоби громадян.

Станом на 8 годину було відомо про п’ятьох постраждалих, а вже станом на 12:20 їхня кількість зросла до 14 осіб. Серед них 4 чоловіків, 9 жінок та 17-річний хлопець.

У ДСНС повідомляють, що в одному місці сталося руйнування багатоповерхівки з 1 по 4 поверхи.

Також рятувальники ліквідували загоряння 9 автомобілів та 5 гаражів на загальній площі 300 кв.м. В інших місцях частково зруйнований один одноповерховий житловий будинок та ще 10 пошкоджених.

Надзвичайники також ліквідували загоряння газопроводу.

Наразі аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів завершено.

Секретар міськради Регіна Харченко повідомила, що для ліквідації наслідків атаки було задіяно 83 одиниці спецтехніки та 222 особи.

Мерія прийняла 76 заявок стосовно пошкодженого житла, утім, ніхто з громадян не звернувся для поселення у шелтери.

Фото: Запорізька міськрада

За інформацією очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, ворог скинув бомби Олександрівському, Шевченківському та Комунарському районах міста, понівечивши 15 багатоповерхівок і десятки приватних осель.

Одна з жінок в 4-поверховому будинку була затиснута між зруйнованими конструкціями квартири й рятувальна операція тривала 2 години, розповів Федоров.

Фото: Нацполіція

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що до медиків звернулися вже 16 людей, постраждалих від ворожої атаки на Запоріжжя.

Внаслідок обстрілу поранені дев'ять жінок, п'ять чоловіків та дві дитини — хлопець 17 років та дівчинка 8 років.

У лікарні залишаються дві постраждалі жінки. Стан жінки, яку рятувальники дістали з-під завалів, медики оцінюють як важкий.

Окрім того, повідомив глава області, були пошкодження міської інфраструктури та залізниці.

Внаслідок обстрілу станції Запоріжжя-1, як поінформували в Укрзалізниці, пошкоджено будівлю вокзалу та вікна в поїзді № 40 Запоріжжя — Солотвино. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає, але сталися затримки з потягами.

Пізніше УЗ повідомила, що залізничники оперативно відновили пошкоджені ділянки колії й вже невдовзі рух поїздів до/зі станції Запоріжжя-1 було поновлено, при цьому жодного рейсу не було скасовано.

Запорізька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 22 вересня російська армія вперше атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Тоді постраждала 21 людина.

Пізно ввечері 23 вересня очільник Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що ЗС РФ вдарили по обʼєкту критичної інфраструктури у Запоріжжі.