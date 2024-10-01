Теракт проти командування ЗСУ: як покарали керівника агентурної групи ФСБ на Запоріжжі

Як зазначили в СБУ, російські спецслужби готували план фізичної ліквідації українських військовослужбовців через приведення в дію вибухових пристроїв, які мали встановити в районах зосередження Сил оборони.

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Керівнику агентурної групи російської ФСБ, яка діяла на Запоріжжі, винесли вирок та засудили до довічного ув'язнення за те, що навесні 2023 року готував терористичні акти проти командування Збройних сил України та спецпризначенців СБУ, які виконують бойові завдання на південному фронті. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Завдяки СБУ довічне ув’язнення отримав резидент агентурної групи ФСБ, яка готувала теракти проти Сил оборони у Запоріжжі", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що агенти відстежували місця тимчасового базування та маршрути переміщення українських захисників на території регіону, а отримані відомості вони месенджером передавали ФСБ у вигляді позначок військових об’єктів на гугл-картах з детальним описом та фотографіями.

"За одержаними координатами окупанти планували здійснити прицільні удари з використанням ракетного озброєння. Також ФСБ готувала план фізичної ліквідації українських військовослужбовців через приведення в дію вибухових пристроїв, які мали встановити в районах зосередження Сил оборони", — зазначили в СБУ.

Як встановило розслідування, резидентом групи виявився 52-річний місцевий мешканець, який мав прокремлівські погляди. Він залучив спільника, який працював водієм керівника однієї з райадміністрацій обласного центру.

Під час обшуків у зловмисників вилучили автоматичну зброю, боєприпаси до неї, бойові гранати, а також мобільні телефони із доказами злочинів.

Керівник агентурної групи засуджений до довічного позбавлення волі, а його спільника засудили до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, 24 вересня СБУ оголосила підозру двом російським військовим, які знущалися з полонених на Харківщині.

23 вересня СБУ нейтралізувала оперативно-бойову групу російської військової розвідки в Одесі, яка планувала захопити силовим чином владу в цьому регіоні.