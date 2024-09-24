Знущалися з полонених на Харківщині: СБУ оголосила підозру двом російським військовим

Окупанти Кіпрін і Кучманов захопили кількох українських військових у полон під час боїв на Харківщині цього року. Підозрювані знущалися з захисників та знімали на відео тортури над полоненими, що потім розмістили в мережі інтернет.

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Служба безпеки України (СБУ) відрапортувала, що повідомила про підозру двом російським окупантам, які під час наступу РФ на Харківську область цього року, знущалися з українських полонених. Про це йдеться в пресрелізі української спецслужби.

За даними попереднього слідства, мова йде про Олексія Кіпріна, командира 3-ї стрілецької роти 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії ЗС РФ, та Олексія Кучманова, старшого стрільця 2-го взводу 3-ї стрілецької роти того ж військового формування країни-агресора.

СБУ повідомляє, що двоє підозрюваних брали участь в повторному наступі на Харківщину у травні-червні 2024 року. Під час боїв за селище Стариця Чугуївського району вони разом з трьома спільниками захопили у полон чотирьох українських військовослужбовців.

Зв’язавши українських захисників, російські окупанти били їх, збивали з ніг, імітували страту, здійснюючи постріли поруч з їх головою. Весь процес тортур підозрюваний Кіпрін знімав на камеру свого мобільного телефону, після чого виклав відео в інтернет.

СБУ відзначила, що за фактом вчинення злочинів зі сторони російських військових Кіпріна та Кучманова, їм заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 23 вересня СБУ нейтралізувала оперативно-бойову групу російської військової розвідки в Одесі, яка планувала захопити силовим чином владу в цьому регіоні.