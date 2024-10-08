Допомогли правоохоронці Молдови: СБУ затримала одного з ідеологів "СВО" Чистіліна

Як повідомили в українській спецслужбі, затримати пропагандиста вдалося на території третьої країни, коли він намагався повернутися до Росії.

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Служба безпеки України затримала одного із кремлівських ідеологів "СВО" Дмитра Чистіліна, який допомагав російським спецслужбам та підтримував збройну агресію РФ проти України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки спільно з іноземними партнерами та Держприкордонслужбою провела спецоперацію, під час якої затримала Дмитра Чистіліна — кремлівського ідеолога збройної агресії РФ", — йдеться у повідомленні.

В СБУ нагадали, що Чистілін був автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти України та брав активну участь у просуванні інтересів Москви за межами Росії.

"Серед іншого, він організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви. Діючи нібито від імені української громадськості, фігурант брав участь у проведенні так званих "круглих столів" у європейських країнах. Під час таких заходів він поширював кремлівські наративи, сподіваючись зменшити підтримку України з боку західних партнерів", — зазначили в СБУ.

Там уточнили, що затримати Чистіліна вдалось саме після одного з таких форумів, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн. Допомагали у затриманні правоохоронці Молдови.

СБУ затримала Чистіліна Фото: СБУ

Наразі Чистілін перебуває під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Наразі документуються факти надання ним сприяння воєнній розвідці РФ, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти Росії", — підсумували в СБУ.

Хто такий Дмитро Чистілін

Дмитро Чистілін був помічником колишнього радника Володимира Путіна — Сергія Глазьєва, який вважається одним із головних "модераторів" захоплення Криму, Донецької та Луганської областей та розробником "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Протягом 2016-2024 років Чистілін готував для Кремля "аналітичні матеріали", в яких підтримував збройну агресію РФ та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу Росії.

Нагадаємо, 4 жовтня СБУ викрила групу чиновників і лікарів у Харкові, які допомагали ухилянтам.

3 жовтня Служба безпеки України викрила викладачку університету, яка була інформаторкою російської ФСБ та коригувала удари РФ по Харкову.