Допомагали уклоністам: СБУ викрила групу чиновників і лікарів у Харкові (фото)

У СБУ заявили, що організатор забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії щодо призначення групи інвалідності. Вартість таких послуг становила від 2 до 5 тисяч доларів США.

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У Харкові Служба безпеки України викрила злочинне угруповання з 13 осіб. Посадовці МСЕК та їхні спільники, які входили до нього, за гроші "списували" ухильників із військового обліку. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що до групи причетний голова однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій обласного центру. За гроші він допомагав тим, хто ухилявся уникнути призову на підставі фальшивих довідок про інвалідність.

СБУ викрила злочинну групу в Харкові Фото: СБУ

У СБУ заявили, що для реалізації "схеми", чиновник залучив ще 12 спільників. Серед них — його підлеглі, а також керівники різних медустанов регіону та посередники.

Згідно з матеріалами справи, спочатку фігуранти виготовляли фальшиві документи про нібито наявність захворювань, які є підставою для оформлення інвалідності. Для цього вони фальсифікували всю медичну документацію з історії "хвороби" свого клієнта, зокрема щодо його перебування на стаціонарному лікуванні.

СБУ викрила злочинну групу в Харкові Фото: СБУ

Пізніше, як повідомляється, організатор оборудок забезпечував підготовку фіктивного рішення медико-соціальної експертної комісії щодо призначення групи інвалідності. Вартість таких послуг становила від 2 до 5 тисяч доларів США. Сума залежала від терміновості замовлення. Для пошуку потенційних клієнтів фігуранти використовували особисті зв'язки.

"Встановлено, що через злочинні дії учасників групи понад 400 осіб призовного віку змогли незаконно уникнути мобілізації. У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали організатора та його спільників", — сказано в повідомленні.

СБУ викрила злочинну групу в Харкові Фото: СБУ

У СБУ заявили, що одночасно було проведено близько 90 обшуків за місцями роботи і проживання учасників злочинної групи та в їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучили безліч справ призовників, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку на місці злочину.

Крім того, як зазначається, співробітники СБУ виявили гроші в сумі понад 500 тисяч доларів США, майже 80 тисяч євро, понад 1 млн гривень і навіть російські рублі. Передбачається, що гроші були отримані злочинним шляхом.

СБУ викрила злочинну групу в Харкові Фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили організатору злочинної групи та 12 його спільникам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3, ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, використання підроблених документів, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

У СБУ заявили, що затримані перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині викрили керівницю МСЕК та її сина. У робочому кабінеті очільниці Хмельницької МСЕК знайшли 100 тис. доларів США, низку підроблених медичних документів, списки "ухильників" із прізвищами та фіктивними діагнозами. Чиновники також мають десятки об'єктів нерухомості в Україні, Австрії, Іспанії та Туреччині.