Помогали уклонистам: СБУ разоблачила группу чиновников и врачей в Харькове (фото)

В СБУ заявили, что организатор обеспечивал подготовку фиктивного решения медико-социальной экспертной комиссии по назначению группы инвалидности. Стоимость таких услуг составляла от 2 до 5 тысяч долларов США.

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В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку из 13 человек. Входящие в нее должностные лица МСЭК и их сообщники за деньги "списывали" уклонистов с воинского учета. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что к группе причастен председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий областного центра. За деньги он помогал уклоняющимся избежать призыва на основании фальшивых справок об инвалидности.

СБУ разоблачила преступную группу в Харькове Фото: СБУ

В СБУ заявили, что для реализации "схемы", чиновник привлек еще 12 сообщников. Среди них – его подчиненные, а также руководители разных медучреждений региона и посредники.

Согласно материалам дела, первоначально фигуранты изготовляли фальшивые документы о якобы наличии заболеваний, которые являются основанием для оформления инвалидности. Для этого они фальсифицировали всю медицинскую документацию по истории "болезни" своего клиента, в том числе по его пребыванию на стационарном лечении.

СБУ разоблачила преступную группу в Харькове Фото: СБУ

Позже, как сообщается, организатор сделок обеспечивал подготовку фиктивного решения медико-социальной экспертной комиссии по назначению группы инвалидности. Стоимость таких услуг составляла от 2 до 5 тысяч долларов США. Сумма зависела от срочности заказа. Для поиска потенциальных клиентов фигуранты использовали личные связи.

"Установлено, что из-за преступных действий участников группы более 400 человек призывного возраста смогли незаконно избежать мобилизации. В результате комплексных мер сотрудники СБУ задержали организатора и его сообщников", — сказано в сообщении.

СБУ разоблачила преступную группу в Харькове Фото: СБУ

В СБУ заявили, что одновременно было проведено около 90 обысков по местам работы и проживания участников преступной группы и в их автомобилях. В ходе следственных действий изъяли множество дел призывников, черновые записи, мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным.

Кроме того, как отмечается, сотрудники СБУ были обнаружены деньги в сумме более 500 тысяч долларов США, почти 80 тысяч евро, более 1 млн гривен и даже российские рубли. Предполагается, что деньги были получены преступным путем.

СБУ разоблачила преступную группу в Харькове Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили организатору преступной группы и 12 его сообщникам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3, ч. 4 ст. 358 (подделка документов, использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ заявили, что задержанные находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается расследование для привлечения всех виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и ее сына. В рабочем кабинете руководительницы Хмельницкого МСЭК нашли 100 тыс. долларов США, ряд поддельных медицинских документов, списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами. Чиновники также имеют десятки объектов недвижимости в Украине, Австрии, Испании и Турции.