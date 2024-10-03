Преподавательница университета Харькова корректировала российские удары по городу, — СБУ

Как сообщили в СБУ, женщина разведывала локации украинских войск на Харьковщине, а особое внимание она обращала на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ.

Related video

Служба безопасности Украины разоблачила преподавательницу университета, которая была информатором российской ФСБ и корректировала удары РФ по Харькову. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Информатор отслеживала маршруты движения военных колонн в направлении передовой. Полученные сведения фигурантка направляла в анонимный чат своему российскому куратору. В "отчете" женщина обозначала координаты военных объектов на гугл-картах и добавляла к ним текстовое описание", — говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что женщина также разведывала локации украинских войск на Харьковщине, а особое внимание она обращала на места наибольшего сосредоточения личного состава и тяжелого вооружения ВСУ.

"По указанию оккупантов фигурантка обходила Харьков и его прилегающие территории, где пыталась выявить расположение укрепрайонов и опорных пунктов Сил обороны", — отметили в ведомстве.

Задержанной оказалась преподавательница одного из местных университетов, которую российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству летом 2024 года. Ее задержали в собственном доме.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 8 лет заключения.

Напомним, 1 октября СБУ задержала киллера Федеральной службы безопасности РФ, который совершил покушение на одного из чиновников Мелитопольского горсовета Запорожской области.

В этот же день руководителю агентурной группы российской ФСБ, которая действовала в Запорожье, вынесли приговор и приговорили к пожизненному заключению за то, что весной 2023 года готовил террористические акты против командования ВСУ.