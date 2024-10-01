Действовал под видом коммунальщика: киллер ФСБ пытался убить чиновника Мелитопольского горсовета

В СБУ сообщили, что киллер — ранее судимый мужчина, который в поле зрения врага попал еще до полномасштабного вторжения. Он выдавал себя за переселенца, а для общения с куратором постоянно придумывал различные никнеймы в месседжере.

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Служба безопасности Украины задержала киллера Федеральной службы безопасности РФ, который совершил покушение на одного из чиновников Мелитопольского горсовета Запорожской области. Об этом сообщает СБУ.

Киллер под видом коммунальщика, который проводил технические работы в доме, дождался чиновника в подъезде жилого дома и нанес последнему несколько ударов молотком по голове. Несмотря на многочисленные травмы, пострадавший выжил.

После совершения преступления мужчина планировал сбежать на временно оккупированную часть Запорожской области через территорию ЕС, однако "по горячим следам" его местонахождение было установлено. Наемный убийца был задержан при попытке побега.

Киллером оказался ранее судимый мужчина, который проживал во временно оккупированном Мелитополе. В поле зрения оккупантов он попал еще до полномасштабного вторжения, во время отбывания наказания за умышленное убийство в российской тюрьме, а окончательно мужчину завербовали в июне 2024 года.

Для выполнения задания он прибыл в Запорожье и выдавал себя за переселенца. Мужчина отслеживал адреса работы и проживания жертвы, основные маршруты ее передвижения. Чтобы "заметать свои следы", киллер постоянно менял адреса арендованных помещений. Связь со своим российским куратором осуществлял через вымышленные никнеймы в анонимном чате мессенджера.

В случае убийства украинского чиновника, оккупанты обещали своему приспешнику передать дом в Мелитополе. Дом ранее принадлежал местным жителям, которые вынужденно покинули его из-за оккупации.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное по заказу).

Ему грозит пожизненное лишение свободы. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Напомним, ранее к 13 годам за решеткой приговорили мужчину, который собирал информацию о местах дислокации украинских артиллерийских подразделений в Донецкой области и передавал эти данные представителям российских спецслужб. Фокус также писал, что руководителя агентурной группы российской ФСБ в Запорожье приговорили к пожизненному заключениюза то, что весной 2023 года готовил террористические акты против командования ВСУ и спецназовцев СБУ, которые выполняют боевые задачи на южном фронте.