Діяв під виглядом комунальника: кілер ФСБ намагався вбити посадовця Мелітопольської міськради

В СБУ повідомили, що кілер — раніше судимий чоловік, який у поле зору ворога потрапив ще до повномасштабного вторгнення. Він видавав себе за переселенця, а для спілкування з куратором постійно вигадував різноманітні нікнейми в месенджері.

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Служба безпеки України затримала кілера Федеральної служби безпеки РФ, який вчинив замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради Запорізької області. Про це повідомляє СБУ.

Кілер під виглядом комунальника, який проводив технічні роботи у будинку, дочекався посадовця у під’їзді житлового будинку та завдав останньому декілька ударів молотком по голові. Попри численні травми, потерпілий вижив.

Після вчинення злочину чоловік планував втекти на тимчасово окуповану частину Запорізької області через територію ЄС, однак "по гарячих слідах" його місцезнаходження було встановлено. Найманий вбивця був затриманий при спробі втечі.

Кілером виявився раніше судимий чоловік, який проживав у тимчасово окупованому Мелітополі. У поле зору окупантів він потрапив ще до повномасштабного вторгнення, під час відбуття покарання за умисне вбивство в російській тюрмі, а остаточно чоловіка завербували у червні 2024 року.

Для виконання завдання він прибув до Запоріжжя та видавав себе за переселенця. Чоловік відстежував адреси роботи та проживання жертви, основні маршрути її пересування. Щоб "замітати свої сліди", кілер постійно змінював адреси орендованих помешкань. Зв'язок зі своїм російським куратором здійснював через вигадані нікнейми в анонімному чаті месенджера.

У разі вбивства українського посадовця, окупанти обіцяли своєму поплічнику передати будинок у Мелітополі. Дім раніше належав місцевим мешканцям, які вимушено покинули його через окупацію.

Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене на замовлення).

Йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше до 13 років за ґратами засудили чоловіка, який збирав інформацію про місця дислокації українських артилерійських підрозділів на Донеччині та передавав ці дані представникам російських спецслужб. Фокус також писав, що керівника агентурної групи російської ФСБ на Запоріжжі засудили до довічного ув'язнення за те, що навесні 2023 року готував терористичні акти проти командування ЗСУ та спецпризначенців СБУ, які виконують бойові завдання на південному фронті.