Викладачка університету Харкова коригувала російські удари по місту, — СБУ

Як повідомили в СБУ, жінка розвідувала локації українських військ на Харківщині, а особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

Related video

Служба безпеки України викрила викладачку університету, яка була інформаторкою російської ФСБ та коригувала удари РФ по Харкову. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Інформаторка відслідковувала маршрути руху військових колон у напрямку передової. Отримані відомості фігурантка направляла в анонімний чат своєму російському куратору. У "звіті" жінка позначала координати військових об’єктів на гугл-картах і додавала до них текстовий опис", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що жінка також розвідувала локації українських військ на Харківщині, а особливу увагу вона звертала на місця найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ.

"За вказівкою окупантів фігурантка обходила Харків та його прилеглі території, де намагалася виявити розташування укріпрайонів та опорних пунктів Сил оборони", — зазначили у відомстві.

Затриманою виявилася викладачка одного з місцевих університетів, яку російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці влітку 2024 року. Її затримали у власному помешканні.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, 1 жовтня СБУ затримала кілера Федеральної служби безпеки РФ, який вчинив замах на одного з посадовців Мелітопольської міськради Запорізької області.

У цей же день керівнику агентурної групи російської ФСБ, яка діяла на Запоріжжі, винесли вирок та засудили до довічного ув'язнення за те, що навесні 2023 року готував терористичні акти проти командування ЗСУ.