Чоловік мобілізувався до ЗСУ, щоб скоригувати удар РФ по своєму підрозділу (фото)

Судячи з оприлюдненого СБУ фото листування, сам фігурант у момент російської атаки планував сховатися за межами військової частини.

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Служба безпеки України затримала чоловіка, який за завданням російських спецслужб мобілізувався до лав Збройних сил України, щоб скоригувати вогонь по своєму підрозділу. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки затримала агента РФ, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари ра*истів по українській армії", — йдеться у повідомленні.

В СБУ уточнили, що спочатку фігурант виконав "тестове завдання" ворога, після чого у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.

Правоохоронці документували кожен крок чоловіка та затримали його "на гарячому", коли він готувався відправити секретні координати до РФ.

"Окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників", — зазначили в СБУ

Там уточнили, що пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався цей 30-річний житель Одеси.

Судячи з оприлюдненого СБУ фото листування, сам фігурант у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб надалі продовжити коригування вогню.

"Тільки попередьте якщо що) Щоб я встиг сховатися", — написав чоловік куратору з Росії.

Листування чоловіка з кураторром РФ Фото: СБУ

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 8 жовтня Служба безпеки України затримала одного із кремлівських ідеологів "СВО" Дмитра Чистіліна, який допомагав російським спецслужбам та підтримував збройну агресію РФ проти України.

4 жовтня СБУ викрила групу чиновників і лікарів у Харкові, які допомагали ухилянтам.