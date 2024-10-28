Волонтер ООН під Покровськом шпигував за ЗСУ і передавав дані ФСБ, — СБУ

За матеріалами справи, чоловік об’їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям. Отримані дані він передавав російському куратору.

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На Донеччині Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який, видаючи себе за волонтера Всесвітньої продовольчої програми ООН, збирав інформацію про позиції українських військових у Покровську. Зрадником виявився 34-річний місцевий житель, завербований російськими окупантами. Про це повідомила пресслужба СБУ у понеділок, 28 жовтня.

Працюючи під прикриттям волонтерської діяльності, агент передавав російським кураторам точні координати українських позицій — зокрема, місця розташування піхоти та артилерії, що обороняють Покровськ.

Чоловік шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку Фото: СБУ Чоловік шпигував за локаціями Сил оборони на Покровському напрямку Фото: СБУ

За даними СБУ, фігурант об’їжджав район, нібито доставляючи гуманітарну допомогу, а отримані координати надсилав через анонімний чат месенджера кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановила контррозвідка Служби безпеки.

Чоловік передавав дані російському куратору Фото: СБУ Чоловік передавав дані російському куратору Фото: СБУ

Шпигуна виявили на початковому етапі його діяльності та запобігли передачі даних, що могли бути використані для нових російських ударів по Покровську з використанням керованих авіабомб і FPV-дронів. Під час обшуків у підозрюваного вилучили телефон, через який він спілкувався з ФСБ.

Фото: СБУ Фото: СБУ

На основі зібраних доказів агента підозрюють у державній зраді за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, яка передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, 21 жовтня СБУ та Нацполіція затримали сімох ділків, які намагалися торгувати "трофейною" зброєю російських окупантів. Правоохоронці вилучили гранатомети "Джміль", автомати Калашникова та понад 3 кілограми вибухівки.

10 жовтня СБУ затримала чоловіка, який мобілізувався до лав ЗСУ, аби скоригувати вогонь по своєму підрозділу. Таке завдання він отримав від російських спецслужб.