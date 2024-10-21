Гранатомети, автомати й вибухівка: в Україні 7 людей продавали "трофейну" зброю росіян (фото)

Підозрювані як волонтери перебували на місцях колишніх бойових зіткнень, вивозили звідти зброю та продавали її, розповідають в СБУ.

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Служба безпеки та Національна поліція запобігли незаконному продажу трофейного озброєння та боєприпасів ще у чотирьох регіонах України. Правоохоронними органами затримано 7 осіб, які намагалися торгувати "трофейною" зброєю росіян. Про це повідомила СБУ.

У відомстві зазначили, що під час комплексних заходів у Дніпрі, а також у Закарпатській, Тернопільській та Житомирській областях затримано 7-х підпільних торгівців зброєю. Серед вилученого у фігурантів – російські гранатомети "Джміль", автомати Калашникова та понад 3 кг вибухівки.

Зокрема, в Житомирській області на нелегальній торгівлі зброєю викрито трьох мешканців Коростеня, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за крадіжки. У Дніпрі затримано місцевого підприємця, який нелегально вивозив трофейну зброю з районів колишніх боїв на східному фронті, щоб незаконно продати. В Тернопільській області викрито двох ділків. Вони пропонували трофейну зброю через спеціалізовані інтернет-форуми, а потім поштою відправляли її "замовникам" як "автозапчастини". На Закарпатті на "гарячому" затримано 50-річного мешканця Берегового, який намагався підпільно продати автоматичну зброю, бойові гранати та велику партію тротилу. Усе це зловмисник ховав у підземному тайнику, який облаштував у лісі поблизу свого приватного будинку.

Фігуранти перебували на місцях колишніх боєзіткнень як "волонтери" та вивозили звідти зброю. Потім вони продавали знайдене озброєння через особисті кримінальні зв’язки.

Всім уже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Зловмисники наразі перебувають під вартою, їм загрожує до 7 років тюрми.

Знайдена "трофейна" зброя Незаконна зброя Зброя, яку продавали незаконно Незаконна зброя, знайдена СБУ

Нагадаємо, 3 жовтня СБУ повідомила, що викрила викладачку університету, яка була інформаторкою російської ФСБ та коригувала удари РФ по Харкову. Пізніше, 8 жовтня стало відомо, що працівники відомства затримали одного із кремлівських ідеологів "СВО" Дмитра Чистіліна, який допомагав російським спецслужбам та підтримував збройну агресію РФ проти України.