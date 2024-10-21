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Украина Российско-украинская война

Гранатометы, автоматы и взрывчатка: в Украине 7 человек продавали "трофейное" оружие россиян (фото)

Война, оружие, незаконная торговля оружием
Фото: СБУ | СБУ и Нацполиция задержали лиц, которые незаконно торговали оружием россиян

Подозреваемые как волонтеры находились на местах бывших боевых столкновений, вывозили оттуда оружие и продавали его, рассказывают в СБУ.

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Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов еще в четырех регионах Украины. Правоохранительными органами задержаны 7 человек, которые пытались торговать "трофейным" оружием россиян. Об этом сообщила СБУ.

В ведомстве отметили, что во время комплексных мероприятий в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны 7-х подпольных торговцев оружием. Среди изъятого у фигурантов — российские гранатометы "Шмель", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.

В частности, в Житомирской области на нелегальной торговле оружием разоблачены трое жителей Коростеня, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. В Днепре задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боев на восточном фронте, чтобы незаконно продать. В Тернопольской области разоблачили двух дельцов. Они предлагали трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем по почте отправляли его "заказчикам" как "автозапчасти". На Закарпатье на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и крупную партию тротила. Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу вблизи своего частного дома.

Фигуранты находились на местах бывших боестолкновений как "волонтеры" и вывозили оттуда оружие. Затем они продавали найденное вооружение через личные криминальные связи.

Всем уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленники сейчас находятся под стражей, им грозит до 7 лет тюрьмы.

Найдено "трофейное" оружие Fullscreen
Найдено "трофейное" оружие
Незаконное оружие Fullscreen
Незаконное оружие
Оружие, которое продавали незаконно Fullscreen
Оружие, которое продавали незаконно
Незаконное оружие, найденное СБУ Fullscreen
Незаконное оружие, найденное СБУ
Найдено "трофейное" оружие
Незаконное оружие
Оружие, которое продавали незаконно
Незаконное оружие, найденное СБУ

Напомним, 3 октября СБУ сообщила, что разоблачила преподавательницу университета, которая была информатором российской ФСБ и корректировала удары РФ по Харькову. Позже, 8 октября стало известно, что сотрудники ведомства задержали одного из кремлевских идеологов "СВО" Дмитрия Чистилина, который помогал российским спецслужбам и поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины.