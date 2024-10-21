Гранатометы, автоматы и взрывчатка: в Украине 7 человек продавали "трофейное" оружие россиян (фото)

Подозреваемые как волонтеры находились на местах бывших боевых столкновений, вывозили оттуда оружие и продавали его, рассказывают в СБУ.

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Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили незаконную продажу трофейного вооружения и боеприпасов еще в четырех регионах Украины. Правоохранительными органами задержаны 7 человек, которые пытались торговать "трофейным" оружием россиян. Об этом сообщила СБУ.

В ведомстве отметили, что во время комплексных мероприятий в Днепре, а также в Закарпатской, Тернопольской и Житомирской областях задержаны 7-х подпольных торговцев оружием. Среди изъятого у фигурантов — российские гранатометы "Шмель", автоматы Калашникова и более 3 кг взрывчатки.

В частности, в Житомирской области на нелегальной торговле оружием разоблачены трое жителей Коростеня, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи. В Днепре задержан местный предприниматель, который нелегально вывозил трофейное оружие из районов бывших боев на восточном фронте, чтобы незаконно продать. В Тернопольской области разоблачили двух дельцов. Они предлагали трофейное оружие через специализированные интернет-форумы, а затем по почте отправляли его "заказчикам" как "автозапчасти". На Закарпатье на "горячем" задержан 50-летний житель Берегово, который пытался подпольно продать автоматическое оружие, боевые гранаты и крупную партию тротила. Все это злоумышленник прятал в подземном тайнике, который обустроил в лесу вблизи своего частного дома.

Фигуранты находились на местах бывших боестолкновений как "волонтеры" и вывозили оттуда оружие. Затем они продавали найденное вооружение через личные криминальные связи.

Всем уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленники сейчас находятся под стражей, им грозит до 7 лет тюрьмы.

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Напомним, 3 октября СБУ сообщила, что разоблачила преподавательницу университета, которая была информатором российской ФСБ и корректировала удары РФ по Харькову. Позже, 8 октября стало известно, что сотрудники ведомства задержали одного из кремлевских идеологов "СВО" Дмитрия Чистилина, который помогал российским спецслужбам и поддерживал вооруженную агрессию РФ против Украины.