На Харківщині жінка за допомогою селфі наводила російські ракети: суд виніс вирок агентці ФСБ (фото)

Засуджена працювала на харківському підприємстві енергетичної галузі. Правоохоронці встановили, що жінка доволі часто їздила до Москви та Бєлгорода та ніколи не приховувала проросійську позицію.

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45-річну жительку села Довжик Богодухівського району на Харківщині засудили до десяти років ув’язнення за співпрацю з російськими спецслужбами. Суд визнав жінку винною у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України у вівторок, 29 жовтня.

За даними слідства, жінка перебувала на зв’язку з російською розвідкою через Telegram, де передавала координати українських військових у своєму селі. Вона також надсилала відомості про об’єкт енергетичної інфраструктури у Харкові, де працювала.

Суд виніс вирок жінці, яка коригувала обстріли по Харківщині Фото: Харківська обласна прокуратура

У СБУ уточнили, що у 2022 році для коригування російської атаки жінка сфотографувала себе на фоні промислового об’єкта. Також за допомогою селфі інформаторка наводила повітряні атаки по позиціях українських військ, що обороняють обласний центр.

Аби замаскувати свої дії жінка видаляла файли після кожного сеансу зв’язку з ФСБ, а також постійно змінювала мобільні телефони.

СБУ вилучила в агентки ФСБ мобільні телефони Фото: СБУ

Як встановило слідство, жінка неодноразово їздила до Москви та Бєлгорода, а свою проросійську позицію не приховувала. Її затримали у серпні 2023 року, до суду вона перебувала під вартою. Обвинувачена провину не визнала, але зізналася, що отримала від ФСБ 10 тисяч гривень.

Дергачівський районний суд визнав жінку винною за статтею 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне поширення інформації про переміщення та розташування ЗСУ з метою надання такої інформації агресору. Розслідування проводила СБУ в Харківській області за підтримки обласної прокуратури.

Нагадаємо, 28 жовтня СБУ повідомила про затримання агента ФСБ, який видавав себе за волонтера Всесвітньої продовольчої програми ООН і збирав інформацію про позиції українських військових у Покровську.

10 жовтня СБУ затримала чоловіка, який мобілізувався до лав ЗСУ, щоб скоригувати вогонь по своєму підрозділу. Це завдання він отримав від російських спецслужб.